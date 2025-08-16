Grafik Tasarım Sergisi tüm tasarımcıları bekliyor

Oktay EVSEN

Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği (GMK) tarafından bu yıl 44’üncüsü düzenlenecek olan Grafik Tasarım Yarışma ve Sergisi’ne katılım tarihleri açıklandı. 24 kategoriden oluşan sergiye erken başvuru için son gün 31 Ağustos; son katılım tarihi ise 3 Ekim. Temmuz 2024 itibariyle üretilmiş çalışmaların kabul edileceği sergiye tüm grafik tasarımcılar katılabilecek.

Kasım ayında gerçekleştirilecek sergi kapsamında GMK ödüllerinin yanı sıra Bikem Özsunay Vakfı Yılın Öğrenci Projesi Ödülü, Emin Barın Logotayp Ödülü, İhap Hulusi Afiş Ödülü, Sait Maden Tipografi Ödülü, TÜYAP Kitap Kapağı Ödülü, Eczacıbaşı Yılın Genç Grafik Tasarımcısı Ödülü olmak üzere 6 özel ödül de sahiplerini bulacak. Başvurular sergi.gmk. org.tr adresinden çevrimiçi yapılıyor.