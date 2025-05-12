GRAFİKLİ - Barcelona, LaLiga'da şampiyonluğa bir adım uzaklıkta

İSTANBUL (AA) - MUTLU DEMİRTAŞTAN - Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi.

Sezon sonu yaklaşırken İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) şampiyonluk yarışında kıyasıya rekabet sürdü.

Fransa'da (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), İngiltere'de (Premier Lig) Liverpool, Almanya'da (Bundesliga) ise Bayern Münih, önceki haftalarda şampiyonluğunu ilan etti.

- Barcelona şampiyonluğa bir adım uzaklıkta

LaLiga'da lider Barcelona, "El Clasico"da ağırladığı Real Madrid'i 4-3 yenerek şampiyonluğa yaklaştı.

Katalan ekibi, Eric Garcia, Lamine Yamal ve Raphinha'nın (2) golleriyle galibiyete ulaştı. Real Madrid'de "hat-trick" yapan Kylian Mbappe'nin golleri, mağlubiyeti önleyemedi. Konuk ekipte milli futbolcu Arda Güler, ilk 11'de başladığı mücadelenin ikinci yarısında oyundan alındı.

Barcelona, 15 Mayıs Perşembe günü Espanyol deplasmanında galip gelmesi veya Real Madrid'in 14 Mayıs Çarşamba günü evinde Mallorca'ya puan kaybetmesi halinde şampiyonluğa ulaşacak.

Atletico Madrid'in sahasında Real Sociedad'ı 4-0 yendiği karşılaşmada takımının gollerini atan Alexander Sörloth, LaLiga tarihine geçti. Norveçli golcü, ilk 11 dakikada 3 gol atarak LaLiga tarihinin en erken "hat-trick"ini yaptı.

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın forma giydiği mücadelede Getafe, Valencia deplasmanında 3-0 kaybetti.

Barcelona'nın 82 puanla zirvede yer aldığı 35. hafta sonunda Real Madrid 75 ve Atletico Madrid 70 puan elde etti.

- Lider Napoli puan kaybetti

Serie A'da Napoli, sahasında Genoa ile 2-2 berabere kalarak 4 hafta sonra puan kaybetti.

Romelu Lukaku ve Giacomo Raspadori'nin golleri, Napoli'nin galibiyeti için yeterli olmadı. Genoa, Alex Meret'nin kendi kalesine ve Johan Vasquez'in golleriyle bir puanı almayı başardı.

Zirve takipçisi Inter ise deplasmanda Torino'yu 2-0'lık skorla geçti. Konuk ekipte milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 62. dakikada oyuna girdi.

Ligin 36. haftasında 78 puandaki Napoli'nin takipçisi Inter ile arasındaki fark bire düştü. Bir maçı eksik Atalanta, 68 puanla iki takımı izledi. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Juventus ve Lazio 64'er, bir maçı eksik Roma 63 ve Bologna 62 puan topladı.

- Bayern Münih iki golle kazandı

Bundesliga'da şampiyonluğunu önceki hafta ilan eden Bayern Münih, sahasında Borussia Mönchengladbach'ı Harry Kane ve Michael Olise'nin golleriyle 2-0 yendi.

Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen deplasmanında 4-2 galip geldi. Konuk takımda milli oyuncu Salih Özcan, 82. dakikada oyuna dahil oldu.

Eintracht Frankfurt ise milli futbolcu Can Uzun'un 61. dakikada oyuna girdiği maçta St. Pauli ile evinde 2-2 berabere kaldı.

Ligin 33. haftasında şampiyon Bayern Münih, 79 puana ulaştı. Bayer Leverkusen 68 ve Eintracht Frankfurt 57 puan topladı.

Bochum ve Holstein Kiel'in bitime bir hafta kala Bundesliga'dan düşmesi kesinleşti. Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışındaki Freiburg 55 ve Borussia Dortmund 54 puan elde etti.

- Liverpool, Arsenal ile berabere kaldı

Premier Lig'de şampiyon Liverpool, evinde Arsenal ile 2-2 berabere kaldı.

"Kırmızılar", Cody Gakpo ve Luis Diaz'ın golleriyle iki farklı öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı. Arsenal, 10 kişi kalmasına rağmen Gabriel Martinelli ve Mikel Merino'nun golleriyle bir puanı kurtardı.

Newcastle United'ın evinde Chelsea'yi 2-0 yendiği haftada, Manchester City ise deplasmanda Southampton ile golsüz beraberliğe razı oldu.

Ligde 36. hafta geride kalırken şampiyon Liverpool, 83 puan topladı. Arsenal 68, Newcastle United 66, Manchester City 65, Chelsea ve Aston Villa 63'er puanla sıralandı.

- PSG 4 golle kazandı

Ligue 1'de şampiyonluğunu önceki haftalarda ilan eden PSG, deplasmanda Montpellier'yi Senny Mayulu ve Gonçalo Ramos'un (3) golleriyle 4-1 mağlup etti.

Olimpik Marsilya'nın Le Havre'ı 3-1 yendiği haftada, Monaco ise Olimpik Lyon'u 2-0'lık skorla geçti.

Ligde 33. hafta sonunda şampiyon PSG, 81 puanla zirvede yer aldı. Marsilya 62 ve Monaco 61 puanla PSG'nin ardından sıralandı.