GRAFİKLİ - Basketbolda 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor

İSTANBUL (AA) - EMRE DOĞAN - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve ING Türkiye Kupası'nda 2024-2025 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe Beko ile her iki organizasyonun ikincisi Beşiktaş GAİN, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yarın karşı karşıya gelecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Emin Moğulkoç, Serdar Ünal ve Çisil Güngör hakem üçlüsü görev yapacağı mücadele, beIN Sports 5'ten canlı yayınlanacak.

- İki takımın kupada ilk randevusu

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ilk kez karşılaşacak.

Sarı-lacivertli takım, geçen sezon Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde siyah-beyazlılara 4-1 üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu.

Fenerbahçe, Türkiye Kupası finalinde de Beşiktaş'ı 104-81 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

- Fenerbahçe Beko, 7 kez şampiyon oldu

Sarı-lacivertli ekip, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 7 kez müzesine götürdü.

Fenerbahçe, kupada ilk şampiyonluğunu 1989-1990 sezonunda Galatasaray'ı 95-86 yenerek elde etti.

1990-1991 ile 1993-1994'te de kupanın sahibi olan sarı-lacivertliler, ardından uzun bir süre organizasyonda sahne alamadı. 2006-2007 sezonunda Anadolu Efes'e 79-77 üstünlük kurarak 13 yıl sonra şampiyonluk ipini göğüsleyen Fenerbahçe Beko, 2012-2013, 2015-2016 ve 2016-2017'de de mutlu sona ulaştı.

Sarunas Jasikevicius'un başantrenörlüğünü üstlendiği sarı-lacivertliler, 19. kez mücadele edeceği kupada 8 yıllık şampiyonluk özlemine son vermeye çalışacak.

- Beşiktaş, bir defa kazandı

Siyah-beyazlı takım, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda sadece bir kez şampiyonluk yaşadı.

Beşiktaş, 30 Eylül 2012'de oynanan karşılaşmada Anadolu Efes'i 77-75 yenerek kupayı ilk kez müzesine götürdü.

Siyah-beyazlılar, 1986-1987'de ise Karşıyaka'ya 81-65 mağlup olarak ikincilikle yetindi.

Dusan Alimpijevic'in başantrenörlüğünü yaptığı Beşiktaş GAİN, derbide Fenerbahçe'ye üstünlük sağladığı takdirde 13 yıl sonra Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi olacak.

- Anadolu Efes, 14 şampiyonlukla zirvede

Lacivert-beyazlılar, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı en çok müzesine götüren takım konumunda bulunuyor.

Anadolu Efes, kupada 1985-1986, 1991-1992, 1992-1993, 1995-1996, 1997-1998, 1999-2000, 2005-2006, 2008-2009, 2009-2010, 2014-2015, 2017-2018, 2018-2019, 2021-2022 ve 2023-2024'te şampiyonluğa ulaştı.

NOT: Lacivert-beyazlı takım, 14 şampiyonluğun ilk 9'unu Efes Pilsen, son 5'ini Anadolu Efes adı altında kazandı.

- Ülkerspor, üst üste 5 kez kazanan tek ekip

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 6 şampiyonluğu bulunan Ülkerspor, kupayı üst üste 5 kez müzesine götüren tek takım olarak dikkati çekiyor.

Ülkerspor, organizasyonda 1994-1995, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında şampiyon oldu.

1985'ten bu yana organize edilen kupada Galatasaray, Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom ikişer, Eczacıbaşı, Çukurova ve TOFAŞ da birer kez mutlu sona ulaştı.

- Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonları

Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan takımlar ve ikinciler şöyle:

Sezon Şampiyon İkinci 1984-1985 Galatasaray Fenerbahçe 1985-1986 Efes Pilsen Galatasaray 1986-1987 Karşıyaka Beşiktaş 1987-1988 Eczacıbaşı Fenerbahçe 1988-1989 Çukurova Eczacıbaşı 1989-1990 Fenerbahçe Galatasaray 1990-1991 Fenerbahçe TOFAŞ SAS 1991-1992 Efes Pilsen Paşabahçe 1992-1993 Efes Pilsen TOFAŞ SAS 1993-1994 Fenerbahçe Efes Pilsen 1994-1995 Ülkerspor Galatasaray 1995-1996 Efes Pilsen Türk Telekom 1996-1997 Türk Telekom Efes Pilsen 1997-1998 Efes Pilsen Ülkerspor 1998-1999 TOFAŞ Efes Pilsen 1999-2000 Efes Pilsen Ülkerspor 2000-2001 Ülkerspor Efes Pilsen 2001-2002 Ülkerspor Efes Pilsen 2002-2003 Ülkerspor Efes Pilsen 2003-2004 Ülkerspor Efes Pilsen 2004-2005 Ülkerspor Efes Pilsen 2005-2006 Efes Pilsen Alpella 2006-2007 Fenerbahçe Ülker Efes Pilsen 2007-2008 Türk Telekom Fenerbahçe Ülker 2008-2009 Efes Pilsen Fenerbahçe Ülker 2009-2010 Efes Pilsen Fenerbahçe Ülker 2010-2011 Galatasaray Medical Park Fenerbahçe Ülker 2011-2012 Beşiktaş Anadolu Efes 2012-2013 Fenerbahçe Ülker Galatasaray Liv Hospital 2013-2014 Pınar Karşıyaka Fenerbahçe Ülker 2014-2015 Anadolu Efes Pınar Karşıyaka 2015-2016 Fenerbahçe Anadolu Efes 2016-2017 Fenerbahçe Doğuş Banvit 2017-2018 Anadolu Efes Fenerbahçe 2018-2019 Anadolu Efes Fenerbahçe 2021-2022 Anadolu Efes Fenerbahçe Beko 2023-2024 Anadolu Efes Fenerbahçe Beko

NOT: Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında Kovid-19 salgını, 2022-2023'te ise Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oynanmadı.