Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

GRAFİKLİ - Basketbolda 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor

Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Fenerbahçe Beko ile ikincisi Beşiktaş GAİN'in karşı karşıya geleceği müsabaka, saat 20.30'da başlayacak - Fenerbahçe organizasyonda 7 şampiyonluk yaşadı, Beşiktaş kupayı bir kez müzesine götürdü - Anadolu Efes, 14 şampiyonlukla Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın en başarılı takımı konumunda bulunuyor

Ajans Haberleri
  • 23.09.2025 13:07
  • Giriş: 23.09.2025 13:07
  • Güncelleme: 23.09.2025 13:07
Kaynak: AA
GRAFİKLİ - Basketbolda 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor

İSTANBUL (AA) - EMRE DOĞAN - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve ING Türkiye Kupası'nda 2024-2025 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe Beko ile her iki organizasyonun ikincisi Beşiktaş GAİN, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yarın karşı karşıya gelecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Emin Moğulkoç, Serdar Ünal ve Çisil Güngör hakem üçlüsü görev yapacağı mücadele, beIN Sports 5'ten canlı yayınlanacak.

- İki takımın kupada ilk randevusu

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ilk kez karşılaşacak.

Sarı-lacivertli takım, geçen sezon Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde siyah-beyazlılara 4-1 üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu.

Fenerbahçe, Türkiye Kupası finalinde de Beşiktaş'ı 104-81 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

- Fenerbahçe Beko, 7 kez şampiyon oldu

Sarı-lacivertli ekip, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 7 kez müzesine götürdü.

Fenerbahçe, kupada ilk şampiyonluğunu 1989-1990 sezonunda Galatasaray'ı 95-86 yenerek elde etti.

1990-1991 ile 1993-1994'te de kupanın sahibi olan sarı-lacivertliler, ardından uzun bir süre organizasyonda sahne alamadı. 2006-2007 sezonunda Anadolu Efes'e 79-77 üstünlük kurarak 13 yıl sonra şampiyonluk ipini göğüsleyen Fenerbahçe Beko, 2012-2013, 2015-2016 ve 2016-2017'de de mutlu sona ulaştı.

Sarunas Jasikevicius'un başantrenörlüğünü üstlendiği sarı-lacivertliler, 19. kez mücadele edeceği kupada 8 yıllık şampiyonluk özlemine son vermeye çalışacak.

- Beşiktaş, bir defa kazandı

Siyah-beyazlı takım, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda sadece bir kez şampiyonluk yaşadı.

Beşiktaş, 30 Eylül 2012'de oynanan karşılaşmada Anadolu Efes'i 77-75 yenerek kupayı ilk kez müzesine götürdü.

Siyah-beyazlılar, 1986-1987'de ise Karşıyaka'ya 81-65 mağlup olarak ikincilikle yetindi.

Dusan Alimpijevic'in başantrenörlüğünü yaptığı Beşiktaş GAİN, derbide Fenerbahçe'ye üstünlük sağladığı takdirde 13 yıl sonra Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi olacak.

- Anadolu Efes, 14 şampiyonlukla zirvede

Lacivert-beyazlılar, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı en çok müzesine götüren takım konumunda bulunuyor.

Anadolu Efes, kupada 1985-1986, 1991-1992, 1992-1993, 1995-1996, 1997-1998, 1999-2000, 2005-2006, 2008-2009, 2009-2010, 2014-2015, 2017-2018, 2018-2019, 2021-2022 ve 2023-2024'te şampiyonluğa ulaştı.

NOT: Lacivert-beyazlı takım, 14 şampiyonluğun ilk 9'unu Efes Pilsen, son 5'ini Anadolu Efes adı altında kazandı.

- Ülkerspor, üst üste 5 kez kazanan tek ekip

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 6 şampiyonluğu bulunan Ülkerspor, kupayı üst üste 5 kez müzesine götüren tek takım olarak dikkati çekiyor.

Ülkerspor, organizasyonda 1994-1995, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında şampiyon oldu.

1985'ten bu yana organize edilen kupada Galatasaray, Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom ikişer, Eczacıbaşı, Çukurova ve TOFAŞ da birer kez mutlu sona ulaştı.

- Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonları

Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan takımlar ve ikinciler şöyle:

SezonŞampiyonİkinci
1984-1985GalatasarayFenerbahçe
1985-1986Efes PilsenGalatasaray
1986-1987KarşıyakaBeşiktaş
1987-1988EczacıbaşıFenerbahçe
1988-1989ÇukurovaEczacıbaşı
1989-1990FenerbahçeGalatasaray
1990-1991FenerbahçeTOFAŞ SAS
1991-1992Efes PilsenPaşabahçe
1992-1993Efes PilsenTOFAŞ SAS
1993-1994FenerbahçeEfes Pilsen
1994-1995ÜlkersporGalatasaray
1995-1996Efes PilsenTürk Telekom
1996-1997Türk TelekomEfes Pilsen
1997-1998Efes PilsenÜlkerspor
1998-1999TOFAŞEfes Pilsen
1999-2000Efes PilsenÜlkerspor
2000-2001ÜlkersporEfes Pilsen
2001-2002ÜlkersporEfes Pilsen
2002-2003ÜlkersporEfes Pilsen
2003-2004ÜlkersporEfes Pilsen
2004-2005ÜlkersporEfes Pilsen
2005-2006Efes PilsenAlpella
2006-2007Fenerbahçe ÜlkerEfes Pilsen
2007-2008Türk TelekomFenerbahçe Ülker
2008-2009Efes PilsenFenerbahçe Ülker
2009-2010Efes PilsenFenerbahçe Ülker
2010-2011Galatasaray Medical ParkFenerbahçe Ülker
2011-2012BeşiktaşAnadolu Efes
2012-2013Fenerbahçe ÜlkerGalatasaray Liv Hospital
2013-2014Pınar KarşıyakaFenerbahçe Ülker
2014-2015Anadolu EfesPınar Karşıyaka
2015-2016FenerbahçeAnadolu Efes
2016-2017Fenerbahçe DoğuşBanvit
2017-2018Anadolu EfesFenerbahçe
2018-2019Anadolu EfesFenerbahçe
2021-2022Anadolu EfesFenerbahçe Beko
2023-2024Anadolu EfesFenerbahçe Beko

NOT: Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında Kovid-19 salgını, 2022-2023'te ise Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oynanmadı.

BirGün'e Abone Ol