GRAFİKLİ - Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 256. randevusunda

İSTANBUL (AA) - METİN ARSLANCAN - UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile sahasında karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 256. maçına çıkacak.

Kulüp tarihinde Avrupa'da 255 müsabakada 96 galibiyet alan siyah-beyazlı futbol takımı, 49 beraberlik ve 110 yenilgi yaşadı.

Beşiktaş, Avrupa'da 344 gol kaydederken kalesinde 391 gol gördü.

- Avrupa kupalarında Beşiktaş

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında sergilediği performans şöyle:

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi 89 27 19 43 89 153 UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi 133 57 25 51 209 180 Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38 UEFA Avrupa Konferans Ligi 13 8 1 4 25 20 TOPLAM 255 96 49 110 344 391

- Konferans Ligi'nde 14. maç

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde 13 karşılaşm yaptı.

Siyah-beyazlı takım, 2021-2022 sezonundan itibaren düzenlenmeye başlayan Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda 8 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Rakipleriyle 1 kez berabere kalan Beşiktaş, 4 maçta ise mağlup oldu.

Organizasyonda toplamda 25 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 20 gol gördü.

Beşiktaş, St. Patrick's karşısındaki rövanş maçında bu organizasyondaki 14. mücadelesine çıkacak.

- İrlanda takımlarıyla ikinci maç

Beşiktaş, İrlanda ekipleriyle ikinci kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı takım, geçen hafta ilk kez bir İrlanda ekibiyle oynadığı müsabakayı 4-1 kazanarak tur için önemli adım attı.

Beşiktaş, İstanbul'da oynayacağı rövanş maçında St. Patrick's'i eleyerek Avrupa kupalarında yoluna devam etmek istiyor.

St. Patrick's, daha önce Başakşehir ile 2 kez karşı karşıya gelirken 1'er beraberlik ve yenilgi yaşadı.​​​​​​​

- Beşiktaş, Avrupa'da 3 kez çeyrek final oynadı

Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı.

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-87 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran Beşiktaş, UEFA Kupası'nda 2002-03'te son 8 takım arasında yer aldı.

Siyah-beyazlı ekip, 2016-17 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselirken Beşiktaş bu turda penaltılar sonucunda Olimpik Lyon'a elenerek organizasyona veda etti.

- Beşiktaş'tan farklı galibiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2018-19 sezonunda elde etti.

Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında ağırladığı Faroe Adaları temsilcisi, B36 Torshavn'ı 6-0 yenerek Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Beşiktaş, 2002-03 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek takımı Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yendi.

- Farklı yenilgiler

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini 2007-08 sezonunda Liverpool karşısında yaşadı.

Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, İngiltere temsilcisi Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu.

Beşiktaş, "Devler Ligi"nde 2000-01 sezonunda İngiltere'nin Leeds United ekibine, 2016-17'de de Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına 6-0'lık skorlarla kaybetti.

Siyah-beyazlı ekip, iç sahada ise 1986-87 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nın çeyrek finalinde İzmir'de Dinamo Kiev karşısında sahadan 5-0 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş, 2023-24 sezonunda UEFA Konferans Ligi grup aşamasında ağırladığı Belçika temsilcisi Club Brugge'e 5-0 yenildi.

- Avrupa kupalarında en golcü Oktay Derelioğlu

Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu Oktay Derelioğlu.

Beşiktaş formasıyla 1993-99 tarihleri arasında 14 gol atan ilk sıradaki Oktay Derelioğlu'nu, 13'er kez fileleri havalandıran Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun takip ediyor.

Siyah-beyazlı takımda Portekizli kanat oyuncusu Ricardo Quaresma ile Brezilyalı golcü Bobo da Avrupa'da 12'şer gol kaydetti.

Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda bulunan oyunculardan Tammy Abraham 4, Rafa Silva ve Joao Mario 3'er, Milot Rashica ve Salih Uçan 2'şer, Moatasem Al-Musrati, Emrecan Terzi, Ernest Muçi, Tayfur Bingöl ve Necip Uysal da birer gol sevinci yaşadı.