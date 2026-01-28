GRAFİKLİ - Fenerbahçe, Avrupa'da 298. maçında

Giriş / Abone Ol
UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Romanya'nın FCSB ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 298. maçını oynayacak - UEFA Avrupa Ligi'nde 101 maçta boy gösteren sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 49 galibiyet, 30 beraberlik ve 22 yenilgi yaşadı

  • 28.01.2026 11:44
BÜKREŞ (AA) - BOZHAN MEMİŞ - UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında yarın Romanya'nın FCSB ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 298. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 297 müsabakada 117 galibiyet ve 116 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 64 maçta rakipleriyle yenişemedi.

Sarı-lacivertliler, 296 mücadelede rakip fileleri 406 kez havalandırırken kalesinde 418 gol gördü.

- UEFA Avrupa Ligi'nde 101 maça çıktı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlandığı andan itibaren organizasyonda 101 maça çıktı. Norveç deplasmanında Brann karşısında 100. mücadelesinde boy gösteren sarı-lacivertliler, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Fenerbahçe son maçında ise sahasında İngiliz ekibi Aston Villa'ya 1-0 kaybetti.

Fenerbahçe bu kulvarda çıktığı 101 maçta 49 galibiyet, 30 beraberlik ve 22 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda rakip filelere 145 gol gönderen sarı-lacivertliler, kalesinde ise 102 gol gördü.

- "2" numaralı kupada 156. sınav

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 155 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 67 galibiyet elde ederken 48 maçı kaybetti, 40 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, bu maçlarda 217 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 193 gol gördü.

- Avrupa kupaları performansı

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon

UEFA Kupası

54

18

10

26

72

91

UEFA Avrupa Ligi

101

49

30

22

145

102

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

33

20

30

70

UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

42

15

13

14

62

51

UEFA Şampiyonlar Ligi

40

11

23

42

70

Avrupa Kupa Galipleri Kupası

11

11

UEFA Konferans Ligi

18

12

44

23

TOPLAM

297

117

64

116

406

418

