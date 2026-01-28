GRAFİKLİ - Fenerbahçe, Avrupa'da 298. maçında
UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Romanya'nın FCSB ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 298. maçını oynayacak - UEFA Avrupa Ligi'nde 101 maçta boy gösteren sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 49 galibiyet, 30 beraberlik ve 22 yenilgi yaşadı
BÜKREŞ (AA) - BOZHAN MEMİŞ - UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında yarın Romanya'nın FCSB ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 298. maçına çıkacak.
Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 297 müsabakada 117 galibiyet ve 116 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 64 maçta rakipleriyle yenişemedi.
Sarı-lacivertliler, 296 mücadelede rakip fileleri 406 kez havalandırırken kalesinde 418 gol gördü.
- UEFA Avrupa Ligi'nde 101 maça çıktı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlandığı andan itibaren organizasyonda 101 maça çıktı. Norveç deplasmanında Brann karşısında 100. mücadelesinde boy gösteren sarı-lacivertliler, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Fenerbahçe son maçında ise sahasında İngiliz ekibi Aston Villa'ya 1-0 kaybetti.
Fenerbahçe bu kulvarda çıktığı 101 maçta 49 galibiyet, 30 beraberlik ve 22 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda rakip filelere 145 gol gönderen sarı-lacivertliler, kalesinde ise 102 gol gördü.
- "2" numaralı kupada 156. sınav
Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 155 karşılaşmada boy gösterdi.
Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 67 galibiyet elde ederken 48 maçı kaybetti, 40 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe, bu maçlarda 217 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 193 gol gördü.
- Avrupa kupaları performansı
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
Organizasyon
UEFA Kupası
54
18
10
26
72
91
UEFA Avrupa Ligi
101
49
30
22
145
102
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
33
20
30
70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme
42
15
13
14
62
51
UEFA Şampiyonlar Ligi
40
11
23
42
70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası
11
11
UEFA Konferans Ligi
18
12
44
23
TOPLAM
297
117
64
116
406
418