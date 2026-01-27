GRAFİKLİ - Galatasaray, Avrupa'da 336. kez sahne alacak

MANCHESTER (AA) - EMRAH OKTAY - UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sekizinci haftasında yarın İngiltere temsilcisi Manchester City'ye konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 336. maçına çıkacak.

1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 113 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 335 maçta mücadele etti.

Galatasaray, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 119'undan galibiyetle ayrılırken 126 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 90 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa maçlarında rakip fileleri 460 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 507 gole engel olamadı.

- "Devler Ligi"nde 18. sezon

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18. kez mücadele ediyor.

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezona kadar 17 kez boy gösterdi. Galatasaray, 10 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan "Devler Ligi"ne katıldı.

Sarı-kırmızılı takım, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme, 2023-2024'te ise üç ön eleme geçerek gruplara kaldı. Galatasaray, 2008-2009, 2021-2022 ve 2024-2025 sezonlarında ise elemelerde takıldı.

Sarı-kırmızılılar, 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan mücadele etti.

Galatasaray, bu sezon da doğrudan katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 36 takımlı lig formatında yarışıyor.

- "Devler Ligi"nde 165. randevu

Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 165. kez sahne alacak.

UEFA tarafından düzenlenen Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 35 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 129 kez mücadele etti.

Galatasaray, söz konusu turnuvalarda toplamda 44 galibiyet, 40 beraberlik ve 80 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 173 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 272 gol gördü.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 34 mücadelede 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Toplamda 75 gol atan sarı-kırmızılı takım, rakiplerinin 38 golüne engel olamadı.

- Avrupa'da son 17 müsabakanın 12'sini kaybetmedi

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 17 müsabakanın 12'sinde yenilmedi.

Sarı-kırmızılı takım, 10'u UEFA Avrupa Ligi'nde, 7'si ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son 17 karşılaşmada 6 galibiyet ve 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

- Son 25 Şampiyonlar Ligi maçında 5 galibiyet

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup/lig aşamasında çıktığı son 25 müsabakada 5 galibiyet alabildi.

Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nin grup/lig aşamasında geride kalan 25 karşılaşmada 5 galbiyetin yanı sıra 6 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı.

- Avrupa kupalarında Galatasaray

Galatasaray'ın Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle: