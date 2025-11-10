GRAFİKLİ - Serie A'da zirvenin yeni sahibi Inter

​​​​​​LONDRA (AA) - YUNUS KAYMAZ - Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'da (Ligue 1) heyecan, hafta sonu oynanan karşılaşmalarla devam etti.

İngiltere'de Arsenal, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Inter, Almanya'da Bayern Münih ve Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

- Guardiola'ya 1000. maç hediyesi Liverpool galibiyeti

Premier Lig'de haftanın maçında Manchester City, sahasında Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i yenen Liverpool'u ağırladı.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın kariyerinin 1000. maçına çıktığı mücadelede ev sahibi ekip, Erling Haaland, Nicolas Gonzales ve Jeremy Doku'nun golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Son şampiyon Liverpool, geride kalan 6 haftada 5. mağlubiyetini yaşadı.

Lider Arsenal, deplasmanda 90+4. dakikada yediği golle Sunderland ile 2-2 berabere kalarak ligde 5 hafta sonra puan kaybetti.

Son 10 dakikasına 3 gol sığan maçta Tottenham sahasında Manchester United ile 2-2 berabere kalırken, Chelsea evinde Wolverhampton'ı 3-0 yendi.

Ligin 11. haftasında puanını 26'ya çıkaran lider Arsenal'i 22 puanla Manchester City, 20 puanla Chelsea ve 19 puanla Sunderland takip etti.

- Real Madrid, deplasmanda 2 puan bıraktı

LaLiga'da Rayo Vallecano'ya konuk olan lider Real Madrid, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Milli futbolcu Arda Güler, 90 dakika sahada kaldı.

Celta Vigo'nun sahasında iki kez beraberliği yakaladığı maçta Robert Lewandowski (3) ve Lamine Yamal ile 4-2 kazanan Barcelona, zirve yarışında puan farkını 3'e indirdi.

Villarreal, deplasmanda Espanyol'u 2-0 yenerken, Atletico Madrid de sahasında Levante'yi 3-1 mağlup etti.

Ligde 11 hafta sonunda 31 puana ulaşan Real Madrid, zirvedeki yerini korudu. Barcelona 28, Villarreal 26 ve Atletico Madrid 25 puanla takibini sürdürdü.

- Inter, averajla yeni lider

Serie A'da Napoli'nin deplasmanda Bologna'ya 2-0 yenilmesini iyi değerlendiren Inter, sahasında Lazio'yu Lautaro Martinez ve Ange Bonny'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek averajla liderliğe yükseldi. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 81 dakika sahada kaldı.

Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik'in takımının ikini golünü attığı karşılaşmada başkent ekibi, Udinese'yi 2-0'lık skorla geçti.

Zirve mücadelesi veren takımlardan Milan, deplasmanda Parma ile 2-2, Juventus ise sahasında Torino ile 0-0 berabere kaldı. Juventus'ta Kenan Yıldız, 84. dakikada yerini Lois Openda'ya bıraktı.

İlk 11 hafta sonunda 24 puanla takımlardan Inter averajla liderlik koltuğunda otururken, Roma ikinci sırada yer aldı. 22 puanlı Milan ve Napoli, bu iki takımı takip etti.

- Bayern Münih ilk kez puan kaybetti

Bundesliga lideri Bayern Münih, Danilho Doekhi'nin golleriyle iki kez geriye düştüğü Union Berlin deplasmanında, 90+3. dakikada Harry Kane'in attığı golle 2-2 berabere kaldı ve bu sezon ilk puan kaybını yaşadı.

Liderin en yakın takipçisi Leipzig, 9. dakikada öne geçtiği mücadelede Hoffenheim'a 3-1 yenilerek puan farkını azaltma şansını değerlendiremedi.

Borussia Dortmund, deplasmanda Hamburg ile 1-1 berabere kalırken, Atakan Karazor'un 74 dakika sahada kaldığı maçta ise Stuttgart, Augsburg'u 3-2 mağlup ett.

Ligde Bayern Münih, 28 puanla zirvedeki yerini korudu. Leipzig 22, Borussia Dortmund ve Stuttgart 21 puanla zirve takibini sürdürdü.

- PSG yine uzatmada güldü

Ligue 1 lideri PSG, konuk olduğu Olimpik Lyon'u 90+5. dakikada Joao Neves'in attığı golle 3-2 yendi. Başkent temsilcisi, ligde son iki galibiyetini uzatma dakikalarında gelen gollerle elde etti.

Marsilya, sahasında ağırladığı Brest'i Angel Gomes, Mason Greenwood ve Pierre Aubameyang ile 3-0 yendi.

Lens, Wesley Said'in iki gol attığı maçta Monaco'yu 4-1'lik skorla geçerken, kalesini Berke Özer'in koruduğu Lille ise deplasmanda Strasbourg'a 2-0 yenildi.

Ligin 12. haftası sonunda PSG, 27 puanla liderliğini sürdürdü. Zirve yarışında Marsilya ve Lens'ın 25 puanı bulunuyor.