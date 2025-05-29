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GRAFİKLİ - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter 4'üncü, PSG ilk kupa peşinde

PSG ve Inter'in karşılaşacağı 2025 yılı finali öncesi 23 farklı takım bu kupayı müzesine götürdü - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter 4. kez şampiyonluğa ulaşırken, PSG ise ikinci kez final oynayacağı organizasyonda ilk kupasını almaya çalışacak - Şampiyonlar Ligi'nde İtalyanlar 12, Fransızlar ise 1 kez mutlu sona ulaştı - İtalya'dan Milan (7), Inter (3) ve Juventus (2) kupayı daha önce kazanma başarısı gösterirken Fransa'dan ise sadece Olimpik Marsilya bu kupada zafere ulaştı

Ajans Haberleri
  • 29.05.2025 11:57
  • Giriş: 29.05.2025 11:57
  • Güncelleme: 29.05.2025 11:57
Kaynak: AA
GRAFİKLİ - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter 4'üncü, PSG ilk kupa peşinde

İSTANBUL (AA) - FATİH EREL - UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2024-2025 finalinde İtalyan kulübü Inter, 4. şampiyonluk için sahaya çıkarken Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG) ise ikinci finalinde ilk defa kupayı kaldırmak için mücadele edecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde İtalya temsilcisi Inter ile Fransız ekibi PSG karşı karşıya gelecek.

"Devler Ligi"nde final maçı, 31 Mayıs Cumartesi günü Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak.

Avrupa futbolunda öne çıkan iki kulüp daha önce resmi maçlarda birbirlerine rakip olmadı. PSG ve Inter, tarihte ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya gelecek.

- Inter, 3 kez kupayı kazandı

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli futbol organizasyonunun tarihine bakıldığında Inter, 1964, 1965 ve 2010 yılları olmak üzere 3 kez mutlu sona ulaştı.

İtalyan ekibi; 1967, 1972 ve 2023 yıllarındaki final maçlarında ise sahadan yenilgiyle ayrılarak kupaya uzanamadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter, 4. şampiyonluk için Münih'te PSG karşısında sahaya çıkacak.

- Inter 7. kez, PSG ise 2. kez final maçına çıkacak

Inter, organizasyonda 7. kez final mücadelesi verirken PSG ise 2. kez final maçına çıkacak.

PSG, 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Alman ekibi Bayern Münih'e 1-0 yenilerek kupayı rakibine kaptırmıştı.

Turnuvada, ​​​​​​​İtalyanlar 12, Fransızlar ise 1 kez mutlu sona ulaştı.

İtalya'dan Milan (7), Inter (3) ve Juventus (2) kupayı daha önce kazanma başarısı gösterirken Fransa'dan ise sadece Olimpik Marsilya bu kupada zafere ulaştı.

- 23 farklı takım kupaya uzandı

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda bugüne kadar 42 farklı takım final maçına çıkarken, 23 farklı ekip kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.

PSG, finalden zaferle ayrılması durumunda kupayı kazanan 24. ekip olarak tarihe geçecek.

İspanya temsilcisi Real Madrid 15 kezle UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım ünvanını elinde tutuyor.

Bu organizasyonda ayrıca Milan 7, Liverpool ve Bayern Münih 6'şar, Barcelona 5, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3'er, Benfica, Juventus, Chelsea, Nottingham Forest ve Porto ikişer, Manchester City, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olimpik Marsilya, PSV ve Steaua Bükreş de birer kez kazandı.

- Finalistler ve kupa sayıları

Organizasyon tarihinde bu seneye kadar finale kalan ve kupayı kazanan takımlar şöyle:

TAKIM

FİNAL

KUPA

Real Madrid

18

15

Milan

11

Liverpool

10

Bayern Münih

11

Barcelona

Ajax

Inter

Manchester United

Juventus

Benfica

Chelsea32

Nottingham Forest

Porto

Manchester City21

Celtic

Hamburg

Steaua Bükreş

Marsilya

Borussia Dortmund

31

Feyenoord

Aston Villa

PSV

Kızılyıldız

Atletico Madrid

Valencia

Reims

Fiorentina

Eintracht Frankfurt

Partizan

Panathinaikos

Leeds United

Saint-Etienne

Borussia Mönchengladbach

Club Brugge

Malmö

Roma

Sampdoria

Bayer Leverkusen

Monaco

Arsenal

Tottenham

Paris Saint-Germain

- İspanya ekipleri 20 kez kazandı

1992-1993 sezonundan bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan "Kupa 1"i şimdiye kadar en çok İspanya takımları kazandı.

İspanya ekiplerinin 20 kez kazandığı turnuvada İngilizler 15, İtalyanlar 12, Almanlar 8, Hollanda takımları 6, Portekiz temsilcileri 4, Fransız, Rumen, İskoç ve Yugoslav takımları da birer defa mutlu sona ulaştı.

ÜLKE

ŞAMPİYON

FİNAL

İspanya

20

31

İngiltere

15

26

İtalya

12

29

Almanya

19

Hollanda

Portekiz

Fransa

Romanya

İskoçya

Yugoslavya

Belçika

Yunanistan

İsveç

- Finaller

Avrupa'nın kulüpler düzeyinde en büyük kupasında yapılan final maçları şöyle:

SEZON

ŞAMPİYON

FİNALİST

SONUÇ

1955-56

Real Madrid

Reims

4-3

1956-57

Real Madrid

Fiorentina

2-0

1957-58

Real Madrid

Milan

3-2 (Uzatma)

1958-59

Real Madrid

Reims

2-0

1959-60

Real Madrid

Eintracht Frankfurt

7-3

1960-61

Benfica

Barcelona

3-2

1961-62

Benfica

Real Madrid

5-3

1962-63

Milan

Benfica

2-1

1963-64

Inter

Real Madrid

3-1

1964-65

Inter

Benfica

1-0

1965-66

Real Madrid

Partizan

2-1

1966-67

Celtic

Inter

2-1

1967-68

Manchester United

Benfica

4-1 (Uzatma)

1968-69

Milan

Ajax

4-1

1969-70

Feyenoord

Celtic

2-1 (Uzatma)

1970-71

Ajax

Panathinaikos

2-0

1971-72

Ajax

Inter

2-0

1972-73

Ajax

Juventus

1-0

1973-74

Bayern Münih

Atletico Madrid

1-1, 4-0

1974-75

Bayern Münih

Leeds United

2-0

1975-76

Bayern Münih

Saint-Etienne

1-0

1976-77

Liverpool

B.Mönchengladbach

3-1

1977-78

Liverpool

Club Brugge

1-0

1978-79

Nottingham Forest

Malmö

1-0

1979-80

Nottingham Forest

Hamburg

1-0

1980-81

Liverpool

Real Madrid

1-0

1981-82

Aston Villa

Bayern Münih

1-0

1982-83

Hamburg

Juventus

1-0

1983-84

Liverpool

Roma

1-1 (4-2 pen.)

1984-85

Juventus

Liverpool

1-0

1985-86

Steaua Bükreş

Barcelona

0-0 (2-0 pen.)

1986-87

Porto

Bayern Münih

2-1

1987-88

PSV

Benfica

0-0 (6-5 pen.)

1988-89

Milan

Steaua Bükreş

4-0

1989-90

Milan

Benfica

1-0

1990-91

Kızılyıldız

Marsilya

0-0 (5-3 pen.)

1991-92

Barcelona

Sampdoria

1-0 (Uzatma)

1992-93

Marsilya

Milan

1-0

1993-94

Milan

Barcelona

4-0

1994-95

Ajax

Milan

1-0

1995-96

Juventus

Ajax

1-1 (4-2 pen.)

1996-97

Borussia Dortmund

Juventus

3-1

1997-98

Real Madrid

Juventus

1-0

1998-99

Manchester United

Bayern Münih

2-1

1999-00

Real Madrid

Valencia

3-0

2000-01

Bayern Münih

Valencia

1-1 (5-4 pen.)

2001-02

Real Madrid

Bayer Leverkusen

2-1

2002-03

Milan

Juventus

0-0 (3-2 pen.)

2003-04

Porto

Monaco

3-0

2004-05

Liverpool

Milan

3-3 (3-2 pen.)

2005-06

Barcelona

Arsenal

2-1

2006-07

Milan

Liverpool

2-1

2007-08

Manchester United

Chelsea

1-1 (6-5 pen.)

2008-09

Barcelona

Manchester United

2-0

2009-10

Inter

Bayern Münih

2-0

2010-11

Barcelona

Manchester United

3-1

2011-12

Chelsea

Bayern Münih

1-1 (4-3 pen.)

2012-13

Bayern Münih

Borussia Dortmund

2-1

2013-14

Real Madrid

Atletico Madrid

4-1 (Uzatma)

2014-15

Barcelona

Juventus

3-1

2015-16

Real Madrid

Atletico Madrid

1-1 (5-3 pen.)

2016-17

Real Madrid

Juventus

4-1

2017-18

Real Madrid

Liverpool

3-1

2018-19

Liverpool

Tottenham

2-0

2019-20

Bayern Münih

Paris Saint-Germain

1-0

2020-21ChelseaManchester City

1-0

2021-22Real MadridLiverpool

1-0

2022-23Manchester CityInter1-0
2023-24Real MadridBorussia Dortmund2-0
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