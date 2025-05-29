GRAFİKLİ - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter 4'üncü, PSG ilk kupa peşinde
PSG ve Inter'in karşılaşacağı 2025 yılı finali öncesi 23 farklı takım bu kupayı müzesine götürdü - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter 4. kez şampiyonluğa ulaşırken, PSG ise ikinci kez final oynayacağı organizasyonda ilk kupasını almaya çalışacak - Şampiyonlar Ligi'nde İtalyanlar 12, Fransızlar ise 1 kez mutlu sona ulaştı - İtalya'dan Milan (7), Inter (3) ve Juventus (2) kupayı daha önce kazanma başarısı gösterirken Fransa'dan ise sadece Olimpik Marsilya bu kupada zafere ulaştı
İSTANBUL (AA) - FATİH EREL - UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2024-2025 finalinde İtalyan kulübü Inter, 4. şampiyonluk için sahaya çıkarken Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG) ise ikinci finalinde ilk defa kupayı kaldırmak için mücadele edecek.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde İtalya temsilcisi Inter ile Fransız ekibi PSG karşı karşıya gelecek.
"Devler Ligi"nde final maçı, 31 Mayıs Cumartesi günü Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak.
Avrupa futbolunda öne çıkan iki kulüp daha önce resmi maçlarda birbirlerine rakip olmadı. PSG ve Inter, tarihte ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya gelecek.
- Inter, 3 kez kupayı kazandı
Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli futbol organizasyonunun tarihine bakıldığında Inter, 1964, 1965 ve 2010 yılları olmak üzere 3 kez mutlu sona ulaştı.
İtalyan ekibi; 1967, 1972 ve 2023 yıllarındaki final maçlarında ise sahadan yenilgiyle ayrılarak kupaya uzanamadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter, 4. şampiyonluk için Münih'te PSG karşısında sahaya çıkacak.
- Inter 7. kez, PSG ise 2. kez final maçına çıkacak
Inter, organizasyonda 7. kez final mücadelesi verirken PSG ise 2. kez final maçına çıkacak.
PSG, 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Alman ekibi Bayern Münih'e 1-0 yenilerek kupayı rakibine kaptırmıştı.
Turnuvada, İtalyanlar 12, Fransızlar ise 1 kez mutlu sona ulaştı.
İtalya'dan Milan (7), Inter (3) ve Juventus (2) kupayı daha önce kazanma başarısı gösterirken Fransa'dan ise sadece Olimpik Marsilya bu kupada zafere ulaştı.
- 23 farklı takım kupaya uzandı
Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda bugüne kadar 42 farklı takım final maçına çıkarken, 23 farklı ekip kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.
PSG, finalden zaferle ayrılması durumunda kupayı kazanan 24. ekip olarak tarihe geçecek.
İspanya temsilcisi Real Madrid 15 kezle UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım ünvanını elinde tutuyor.
Bu organizasyonda ayrıca Milan 7, Liverpool ve Bayern Münih 6'şar, Barcelona 5, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3'er, Benfica, Juventus, Chelsea, Nottingham Forest ve Porto ikişer, Manchester City, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olimpik Marsilya, PSV ve Steaua Bükreş de birer kez kazandı.
- Finalistler ve kupa sayıları
Organizasyon tarihinde bu seneye kadar finale kalan ve kupayı kazanan takımlar şöyle:
TAKIM
FİNAL
KUPA
Real Madrid
18
15
Milan
11
Liverpool
10
Bayern Münih
11
Barcelona
Ajax
Inter
Manchester United
Juventus
Benfica
|Chelsea
|3
|2
Nottingham Forest
Porto
|Manchester City
|2
|1
Celtic
Hamburg
Steaua Bükreş
Marsilya
Borussia Dortmund
|3
|1
Feyenoord
Aston Villa
PSV
Kızılyıldız
Atletico Madrid
Valencia
Reims
Fiorentina
Eintracht Frankfurt
Partizan
Panathinaikos
Leeds United
Saint-Etienne
Borussia Mönchengladbach
Club Brugge
Malmö
Roma
Sampdoria
Bayer Leverkusen
Monaco
Arsenal
Tottenham
Paris Saint-Germain
- İspanya ekipleri 20 kez kazandı
1992-1993 sezonundan bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan "Kupa 1"i şimdiye kadar en çok İspanya takımları kazandı.
İspanya ekiplerinin 20 kez kazandığı turnuvada İngilizler 15, İtalyanlar 12, Almanlar 8, Hollanda takımları 6, Portekiz temsilcileri 4, Fransız, Rumen, İskoç ve Yugoslav takımları da birer defa mutlu sona ulaştı.
ÜLKE
ŞAMPİYON
FİNAL
İspanya
20
31
İngiltere
15
26
İtalya
12
29
Almanya
19
Hollanda
Portekiz
Fransa
Romanya
İskoçya
Yugoslavya
Belçika
Yunanistan
İsveç
- Finaller
Avrupa'nın kulüpler düzeyinde en büyük kupasında yapılan final maçları şöyle:
SEZON
ŞAMPİYON
FİNALİST
SONUÇ
1955-56
Real Madrid
Reims
4-3
1956-57
Real Madrid
Fiorentina
2-0
1957-58
Real Madrid
Milan
3-2 (Uzatma)
1958-59
Real Madrid
Reims
2-0
1959-60
Real Madrid
Eintracht Frankfurt
7-3
1960-61
Benfica
Barcelona
3-2
1961-62
Benfica
Real Madrid
5-3
1962-63
Milan
Benfica
2-1
1963-64
Inter
Real Madrid
3-1
1964-65
Inter
Benfica
1-0
1965-66
Real Madrid
Partizan
2-1
1966-67
Celtic
Inter
2-1
1967-68
Manchester United
Benfica
4-1 (Uzatma)
1968-69
Milan
Ajax
4-1
1969-70
Feyenoord
Celtic
2-1 (Uzatma)
1970-71
Ajax
Panathinaikos
2-0
1971-72
Ajax
Inter
2-0
1972-73
Ajax
Juventus
1-0
1973-74
Bayern Münih
Atletico Madrid
1-1, 4-0
1974-75
Bayern Münih
Leeds United
2-0
1975-76
Bayern Münih
Saint-Etienne
1-0
1976-77
Liverpool
B.Mönchengladbach
3-1
1977-78
Liverpool
Club Brugge
1-0
1978-79
Nottingham Forest
Malmö
1-0
1979-80
Nottingham Forest
Hamburg
1-0
1980-81
Liverpool
Real Madrid
1-0
1981-82
Aston Villa
Bayern Münih
1-0
1982-83
Hamburg
Juventus
1-0
1983-84
Liverpool
Roma
1-1 (4-2 pen.)
1984-85
Juventus
Liverpool
1-0
1985-86
Steaua Bükreş
Barcelona
0-0 (2-0 pen.)
1986-87
Porto
Bayern Münih
2-1
1987-88
PSV
Benfica
0-0 (6-5 pen.)
1988-89
Milan
Steaua Bükreş
4-0
1989-90
Milan
Benfica
1-0
1990-91
Kızılyıldız
Marsilya
0-0 (5-3 pen.)
1991-92
Barcelona
Sampdoria
1-0 (Uzatma)
1992-93
Marsilya
Milan
1-0
1993-94
Milan
Barcelona
4-0
1994-95
Ajax
Milan
1-0
1995-96
Juventus
Ajax
1-1 (4-2 pen.)
1996-97
Borussia Dortmund
Juventus
3-1
1997-98
Real Madrid
Juventus
1-0
1998-99
Manchester United
Bayern Münih
2-1
1999-00
Real Madrid
Valencia
3-0
2000-01
Bayern Münih
Valencia
1-1 (5-4 pen.)
2001-02
Real Madrid
Bayer Leverkusen
2-1
2002-03
Milan
Juventus
0-0 (3-2 pen.)
2003-04
Porto
Monaco
3-0
2004-05
Liverpool
Milan
3-3 (3-2 pen.)
2005-06
Barcelona
Arsenal
2-1
2006-07
Milan
Liverpool
2-1
2007-08
Manchester United
Chelsea
1-1 (6-5 pen.)
2008-09
Barcelona
Manchester United
2-0
2009-10
Inter
Bayern Münih
2-0
2010-11
Barcelona
Manchester United
3-1
2011-12
Chelsea
Bayern Münih
1-1 (4-3 pen.)
2012-13
Bayern Münih
Borussia Dortmund
2-1
2013-14
Real Madrid
Atletico Madrid
4-1 (Uzatma)
2014-15
Barcelona
Juventus
3-1
2015-16
Real Madrid
Atletico Madrid
1-1 (5-3 pen.)
2016-17
Real Madrid
Juventus
4-1
2017-18
Real Madrid
Liverpool
3-1
2018-19
Liverpool
Tottenham
2-0
2019-20
Bayern Münih
Paris Saint-Germain
1-0
|2020-21
|Chelsea
|Manchester City
1-0
|2021-22
|Real Madrid
|Liverpool
1-0
|2022-23
|Manchester City
|Inter
|1-0
|2023-24
|Real Madrid
|Borussia Dortmund
|2-0