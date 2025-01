Graham Potter yeniden Premier Lig'de

Graham Potter, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Graham Potter, kulübü hedefleri doğrultusunda ileriye taşımak için yönetim kurulu tarafından oy birliğiyle seçildi" denildi.

Teknik direktörlük kariyerine İsveç ekibi Östersund'da başlayan Graham Potter, burada yakaladığı başarının ardından Swansea City ile anlaştı.

49 yaşındaki teknik direktör 51 maçta Swansea City'nin başında yer alırken Premier Lig'e Brighton ile adım attı.

