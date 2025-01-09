Graham Potter yeniden Premier Lig'de

Graham Potter, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Graham Potter, kulübü hedefleri doğrultusunda ileriye taşımak için yönetim kurulu tarafından oy birliğiyle seçildi" denildi.

Teknik direktörlük kariyerine İsveç ekibi Östersund'da başlayan Graham Potter, burada yakaladığı başarının ardından Swansea City ile anlaştı.

49 yaşındaki teknik direktör 51 maçta Swansea City'nin başında yer alırken Premier Lig'e Brighton ile adım attı.

West Ham United is delighted to welcome Graham Potter as the Club’s new Head Coach ⚒️ — West Ham United (@WestHam) January 9, 2025

2022/23 sezonunda Chelsea, Graham Potter'ın serbest kalma bedelini ödeyip takımın başına getirdi. Chelsea'de 31 maça çıkan Potter, aynı sezon takımdan ayrıldı.

Premier Lig'de 20 haftada 23 puan toplayan West Ham United, 14. sırada yer alıyor.

İLK MAÇINA DEPLASMANDA ÇIKACAK

Graham Potter, West Ham United'daki ilk maçına yarın çıkacak.

West Ham United, F.A. Cup 3. tur mücadelesinde yarın Aston Villa ile deplasmanda karşılaşacak.

Bu maçın ardından West Ham United Premier Lig'de sırasıyla Fulham ve Crystal Palace'ı konuk edecek.