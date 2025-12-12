Gram Altın, 24-22-18-14 Ayar Fiyatları ve Bilezik Kaç Lira? 12 Aralık 2025 Cuma Güncel Fiyatlar

Altın piyasası 12 Aralık 2025 Cuma gününe hareketli bir başlangıç yaptı. Gram altın, bilezik fiyatları ve ayar farkları yatırımcıların en çok aradığı konular arasında yer alırken, özellikle “Gram altın kaç lira?”, “22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?” ve “Altın ayarları arasındaki fiyat farkı nedir?” gibi sorular sabah saatlerinde hızla yükseliyor. İşte 12 Aralık 2025 güncel altın fiyatları, gram bazında hesaplamalar, bilezik tablosu ve ayar farklarını gösteren detaylı analiz…

12 ARALIK 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Ürün Alış (TL) Satış (TL) Değişim Saat Gram Altın (24 Ayar) 5.875,50 5.876,29 %0,33 09:45 22 Ayar Bilezik 5.333,94 5.382,34 %0,12 09:44 18 Ayar Altın 4.289,70 4.290,27 %0,35 09:47 14 Ayar Altın 3.227,72 3.336,42 %0,19 09:47

1–10 GRAM ARASI GRAM ALTIN FİYAT TABLOSU (24 AYAR)

Satış fiyatı baz alınarak hazırlanan gram altın tablosu:

Gram Fiyat (TL) 1 gr 5.876,29 2 gr 11.752,58 3 gr 17.628,87 4 gr 23.505,16 5 gr 29.381,45 6 gr 35.257,74 7 gr 41.134,03 8 gr 47.010,32 9 gr 52.886,61 10 gr 58.762,90

22 AYAR BİLEZİK FİYAT TABLOSU (1–50 GRAM)

Satış fiyatı: 5.382,34 TL (gram başı)

Gram Fiyat (TL) 1 gr 5.382,34 5 gr 26.911,70 10 gr 53.823,40 20 gr 107.646,80 30 gr 161.470,20 50 gr 269.117,00

ALTIN AYARLARINA GÖRE FİYAT FARKI TABLOSU

Aynı gram üzerinden satış fiyatları karşılaştırılmıştır (1 gram baz alınmıştır):

Ayar 1 Gram Satış Fiyatı 24 Ayar Gram Altın 5.876,29 TL 22 Ayar Bilezik 5.382,34 TL 18 Ayar Altın 4.290,27 TL 14 Ayar Altın 3.336,42 TL

ALTIN PİYASASI DEĞERLENDİRMESİ – 12 ARALIK 2025

Bugün hem gram altın hem de bilezik fiyatlarında hafif yükseliş eğilimi dikkat çekiyor. Özellikle 24 ayar gram altın %0,33’lük artışla öne çıkarken, 22 ayar bilezik fiyatlarında daha sınırlı bir yükseliş görülüyor. Ayar farkları arasındaki fiyat makası yatırımcıların tercihlerine yön verirken, en çok ilgi yine gram altına yönelmiş durumda.

Bugün gram altın kaç lira?

12 Aralık 2025 itibarıyla gram altın satış fiyatı 5.876,29 TL’dir.

22 ayar bilezik kaç lira?

Bir gram 22 ayar bilezik fiyatı 5.382,34 TL’dir.

18 ayar altın fiyatı ne kadar?

18 ayar altın satış fiyatı 4.290,27 TL seviyesindedir.

14 ayar altın fiyatı ne kadar?

14 ayar altın satış fiyatı 3.336,42 TL’dir.

Gram altın ile bilezik arasındaki fark nedir?

Gram altın 24 ayardır; bilezik ise 22 ayar olduğundan fiyatı daha düşüktür.

Altın fiyatları neden yükseliyor?

Döviz kuru, küresel altın fiyatı ve piyasa risk algısı yükselişin ana sebepleridir.

Bilezik fiyatları neye göre belirlenir?

22 ayar altın fiyatı, işçilik oranı ve piyasa koşullarına göre belirlenir.

Gram altın günlük değişir mi?

Evet, fiyatlar gün içinde anlık olarak değişebilir.

Hangi ayar altın en değerlidir?

24 ayar altın en yüksek saflık oranına sahip olduğu için en değerlisidir.

Bugün altın almak mantıklı mı?

Yatırım tercihine bağlıdır; fiyatların yükseliş eğiliminde olduğu görülüyor.

12 Aralık 2025 Cuma günü altın piyasasında hem gram altın hem de bilezik fiyatları yukarı yönlü bir hareket sergiliyor. Ayar farkları arasındaki fiyat makası yatırımcıların hangi ürüne yöneleceğini belirlerken, özellikle gram altın yine en çok takip edilen ürün olmayı sürdürüyor. Piyasa dinamiklerine göre altın fiyatlarındaki dalgalanmaların gün içinde devam etmesi bekleniyor.