Gram altın 8 bin lirayı, çeyrek altın 13 bin lirayı aştı

Altın fiyatları peş peşe rekor kırarken değerli madene talep de rekor kırdı.

Emtia piyasasında geçen yıldan bu yana sert dalgalanmalar görülürken özellikle altın, gümüş gibi değerli metallerdeki yükselişler öne çıktı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararınının da etkisiyle ons altın bugün (29 Ocak) ilk kez 5 bin 600 dolara yükselerek rekor kırdı. Gram altın gün içinde 8 bin lirayı, çeyrek altın ise 13 bin lirayı gördü.

TALEPTE DE REKOR KIRILDI

Diğer yandan Bloomberg’in aktardığı World Gold Council’in (WGC) raporuna göre 2025’te altın talebi ilk kez 5 bin tonun üstüne çıktı. Toplam talep altın fiyatındaki yükselişin de etkisiyle 555 milyar dolarlık rekor bir piyasa değerine ulaştı. Piyasa değeri bir önceki yıla göre yüzde 45 arttı.

WGC 2026’da da talebin devam edeceğini düşünüyor. Merkez bankalarının alımlarının yüksek seviyelerde kalması, buna karşılık yüksek fiyat nedeniyle mücevher talebinin zayıflaması bekleniyor.