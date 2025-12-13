Gram Altın Bugün Kaç TL? Kapalıçarşı’da Gram Altın Yükseldi

Altın piyasalarında hareketlilik sürüyor. İstanbul Kapalıçarşı verilerine göre gram altın fiyatları günün son işlemlerinde yukarı yönlü seyrini korudu. Yatırımcıların yakından takip ettiği gram, 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın fiyatları netleşti.

KAPALIÇARŞI GRAM ALTIN FİYATLARI (GÜNCEL)

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim Gram Altın (TL/Gr) 5.901,44 5.902,25 %0,77 22 Ayar Altın (TL/Gr) 5.376,15 5.625,94 %0,91 18 Ayar Altın (TL/Gr) 4.308,05 4.308,64 %0,77 14 Ayar Altın (TL/Gr) 3.249,63 3.363,01 %0,80

Verilere göre gram altın 5.900 TL bandı üzerinde kalıcılığını sürdürürken, özellikle 22 ayar altında dikkat çekici bir yükseliş gözlemlendi.

GRAM ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Gram altın fiyatlarındaki yükselişte, iç piyasadaki talep ve Kapalıçarşı işlemlerinin etkili olduğu görülüyor. Altın türlerinin tamamında pozitif değişim kaydedilmesi, piyasanın yukarı yönlü beklentisini güçlendiriyor.

YATIRIMCILAR HANGİ ALTINI TERCİH EDİYOR?

Gram Altın: Kısa ve orta vadeli yatırımcıların ilk tercihi

Kısa ve orta vadeli yatırımcıların ilk tercihi 22 Ayar Altın: Hem yatırım hem takı amaçlı yoğun talep

Hem yatırım hem takı amaçlı yoğun talep 18 Ayar Altın: Daha uygun fiyatlı alternatif

Daha uygun fiyatlı alternatif 14 Ayar Altın: Takı piyasasında öne çıkıyor

Gram altın bugün kaç TL?

İstanbul Kapalıçarşı verilerine göre gram altın 5.902,25 TL seviyesinden satılıyor.

22 ayar altın fiyatı ne kadar?

22 ayar altın gram fiyatı 5.625,94 TL olarak işlem görüyor.

Altın fiyatları yükseldi mi?

Evet, gram altın ve diğer ayar türlerinde yüzde 0,77 ile yüzde 0,91 arasında yükseliş yaşandı.

Altın fiyatları Kapalıçarşı’da farklı mı?

Kapalıçarşı fiyatları, serbest piyasa koşullarına bağlı olarak anlık değişiklik gösterebiliyor.

GENEL DEĞERLENDİRME

İstanbul Kapalıçarşı verilerine göre gram altın fiyatları yükseliş eğilimini sürdürüyor. 5.900 TL bandının üzerinde tutunan gram altın, yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Önümüzdeki süreçte altın piyasasındaki hareketlilik yakından izlenmeye devam edecek.