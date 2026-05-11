GRAM ALTIN ÇAKILDI! | 11 Mayıs 2026 Pazartesi Altın Fiyatları (GÜNCEL)

Gram altın fiyatları 11 Mayıs 2026 Pazartesi gününe düşüşle başladı. Haftanın ilk işlem gününde altın piyasasında aşağı yönlü hareket dikkat çekerken, gram altın saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 1 değer kaybederek 6 bin 809 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 11 bin 180 liradan, cumhuriyet altını ise 44 bin 590 liradan satılıyor.

11 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış Satış Değişim Saat Altın TL/Gr 6.810,12 TL 6.811,01 TL %-0,94 09:30 22 Ayar Bilezik 6.173,22 TL 6.224,99 TL %-1,00 09:30 Altın Ons 4.673,34 4.673,90 %-0,87 09:45 Altın Dolar/kg 149.320,00 149.340,00 %-1,00 09:30 Altın Euro/kg 128.033,00 128.102,00 %-0,81 12:52 18 Ayar Altın TL/Gr 4.971,39 TL 4.972,04 TL %-0,94 09:30 14 Ayar Altın TL/Gr 3.705,48 TL 4.931,45 TL %-0,58 09:30

GRAM ALTIN NEDEN DÜŞTÜ?

Gram altındaki düşüşte küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler etkili oldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın pazar günü İran’ın barış görüşmelerine ilişkin ABD teklifini reddettiğini açıklaması, piyasalarda altın fiyatları üzerinde baskı yaratan gelişmeler arasında gösterildi.

Bu gelişmenin ardından gram altın, haftanın ilk işlem gününde aşağı yönlü hareket etti. Altın yatırımcıları ise “Gram altın bugün ne kadar?”, “Çeyrek altın kaç TL?”, “Altın düşer mi yükselir mi?” sorularına yanıt arıyor.

24 AYAR GRAM ALTIN FİYAT TABLOSU

Miktar 24 Ayar Gram Altın Satış Fiyatı 1 Gram 6.811,01 TL 5 Gram 34.055,05 TL 10 Gram 68.110,10 TL 20 Gram 136.220,20 TL 50 Gram 340.550,50 TL 100 Gram 681.101,00 TL 200 Gram 1.362.202,00 TL 300 Gram 2.043.303,00 TL 500 Gram 3.405.505,00 TL 1 Kilo 6.811.010,00 TL

22 AYAR GRAM ALTIN FİYAT TABLOSU

Miktar 22 Ayar Gram Altın Satış Fiyatı 1 Gram 6.224,99 TL 5 Gram 31.124,95 TL 10 Gram 62.249,90 TL 20 Gram 124.499,80 TL 50 Gram 311.249,50 TL 100 Gram 622.499,00 TL 200 Gram 1.244.998,00 TL 300 Gram 1.867.497,00 TL 500 Gram 3.112.495,00 TL 1 Kilo 6.224.990,00 TL

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

11 Mayıs 2026 Pazartesi günü çeyrek altın 11 bin 180 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise aynı dakikalarda 44 bin 590 lira seviyesinde bulunuyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde düşüş eğilimiyle takip ediliyor. Gram altın, 22 ayar bilezik, ons altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatları yatırımcıların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor.

