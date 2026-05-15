GRAM ALTIN ÇAKILDI! | 15 Mayıs 2026 Cuma Altın Fiyatları (GÜNCEL)

15 Mayıs 2026 Cuma altın fiyatları yatırımcıların gündeminde. Gram altın, ons altın, 22 ayar bilezik, 18 ayar altın ve 14 ayar altın fiyatlarında düşüş dikkat çekerken, piyasada “gram altın ne kadar?”, “bugün altın fiyatları kaç TL?” ve “22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?” soruları öne çıktı. Küresel piyasalarda dün yapay zeka ve teknoloji şirketlerinde görülen sert yükselişler, bugün yerini petrol fiyatlarının tetiklediği enflasyonist endişelere ve tahvil faizlerindeki yükselişten kaynaklanan satış baskısına bıraktı.

15 MAYIS 2026 CUMA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın piyasasında haftanın son işlem gününde aşağı yönlü hareket öne çıktı. Gram altın yüzde 1,41 düşüş gösterirken, ons altında kayıp yüzde 1,71 seviyesine ulaştı. 22 ayar bilezik fiyatı da yüzde 1,00 geriledi.

Altın Türü Alış Satış Değişim Saat Altın (TL/GR) 6.697,49 TL 6.698,34 TL -1,41% 09:28 22 Ayar Bilezik 6.038,02 TL 6.118,60 TL -1,00% 09:27 Altın (ONS) 4.570,63 4.571,26 -1,71% 09:43 Altın ($/kg) 146.316,00 146.335,00 -1,65% 09:28 18 Ayar Altın TL/Gr 4.889,16 TL 4.889,78 TL -1,41% 09:28 14 Ayar Altın TL/Gr 3.630,62 TL 4.850,29 TL -1,29% 09:27

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Gram altın fiyatı 15 Mayıs 2026 Cuma günü alışta 6.697,49 TL, satışta ise 6.698,34 TL seviyesinde bulunuyor. Gram altında günlük değişim yüzde -1,41 olarak kaydedildi.

Altındaki düşüşte küresel piyasalarda artan satış baskısı, petrol fiyatlarının enflasyon beklentileri üzerindeki etkisi ve tahvil faizlerindeki yükseliş öne çıkıyor.

GRAM ALTIN 1 GRAM, 5 GRAM, 10 GRAM VE 1 KİLO FİYATI

Gram altın fiyatı üzerinden hesaplanan 24 ayar altın tablosu, yatırımcıların farklı gramajlardaki alış ve satış karşılığını görmesini sağlıyor.

24 ayar gram altın fiyatları

Gramaj Alış Fiyatı Satış Fiyatı 1 Gram 6.697,49 TL 6.698,34 TL 5 Gram 33.487,45 TL 33.491,70 TL 10 Gram 66.974,90 TL 66.983,40 TL 20 Gram 133.949,80 TL 133.966,80 TL 50 Gram 334.874,50 TL 334.917,00 TL 100 Gram 669.749,00 TL 669.834,00 TL 200 Gram 1.339.498,00 TL 1.339.668,00 TL 300 Gram 2.009.247,00 TL 2.009.502,00 TL 500 Gram 3.348.745,00 TL 3.349.170,00 TL 1 Kilo 6.697.490,00 TL 6.698.340,00 TL

22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI

22 ayar bilezik fiyatı 15 Mayıs 2026 Cuma günü alışta 6.038,02 TL, satışta ise 6.118,60 TL seviyesinde yer alıyor. Bilezik fiyatlarında günlük değişim yüzde -1,00 oldu.

22 ayar bilezik gramaj tablosu

Gramaj Alış Fiyatı Satış Fiyatı 1 Gram 6.038,02 TL 6.118,60 TL 5 Gram 30.190,10 TL 30.593,00 TL 10 Gram 60.380,20 TL 61.186,00 TL 20 Gram 120.760,40 TL 122.372,00 TL 50 Gram 301.901,00 TL 305.930,00 TL 100 Gram 603.802,00 TL 611.860,00 TL 200 Gram 1.207.604,00 TL 1.223.720,00 TL 300 Gram 1.811.406,00 TL 1.835.580,00 TL 500 Gram 3.019.010,00 TL 3.059.300,00 TL 1 Kilo 6.038.020,00 TL 6.118.600,00 TL

22 AYAR VE 24 AYAR ALTIN FİYATI KARŞILAŞTIRMASI

Altın fiyatlarını takip edenler için 22 ayar ve 24 ayar altın arasındaki fiyat farkı da merak ediliyor. 15 Mayıs 2026 Cuma günü 24 ayar gram altın satış fiyatı 6.698,34 TL, 22 ayar bilezik satış fiyatı ise 6.118,60 TL olarak kaydedildi.

Gramaj 24 Ayar Satış 22 Ayar Bilezik Satış 1 Gram 6.698,34 TL 6.118,60 TL 5 Gram 33.491,70 TL 30.593,00 TL 10 Gram 66.983,40 TL 61.186,00 TL 20 Gram 133.966,80 TL 122.372,00 TL 50 Gram 334.917,00 TL 305.930,00 TL 100 Gram 669.834,00 TL 611.860,00 TL 200 Gram 1.339.668,00 TL 1.223.720,00 TL 300 Gram 2.009.502,00 TL 1.835.580,00 TL 500 Gram 3.349.170,00 TL 3.059.300,00 TL 1 Kilo 6.698.340,00 TL 6.118.600,00 TL

ONS ALTIN BUGÜN KAÇ DOLAR?

Ons altın 15 Mayıs 2026 Cuma günü alışta 4.570,63, satışta 4.571,26 seviyesinde bulunuyor. Ons altında günlük düşüş yüzde -1,71 olarak kaydedildi.

Ons altında yaşanan gerileme, gram altın fiyatları üzerinde de baskı oluşturdu. Bu nedenle “gram altın neden düştü?” ve “altın fiyatları bugün neden geriledi?” soruları yatırımcılar tarafından sıkça araştırılıyor.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ?

Altın fiyatlarında yaşanan gerilemede küresel piyasalardaki satış baskısı etkili oldu. Dün yapay zeka ve teknoloji şirketlerinde görülen sert yükselişlerin ardından bugün piyasalarda petrol fiyatlarının tetiklediği enflasyonist endişeler ve tahvil faizlerindeki yükseliş öne çıktı.

Bu tablo, güvenli liman olarak takip edilen altın fiyatlarında kısa vadeli baskının artmasına neden oldu.

