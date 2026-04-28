GRAM ALTIN ÇAKILDI! | 28 Nisan 2026 Salı Altın Fiyatları (GÜNCEL)

Altın fiyatları haftaya sert düşüşle başlarken yatırımcıların gözü gram altın, ons altın, bilezik fiyatları ve merkez bankalarından gelecek yeni kararlara çevrildi. İran-ABD hattındaki savaş endişeleri, Hürmüz etkisi ve doların güçlenmesiyle birlikte altın piyasasında aşağı yönlü hareket dikkat çekti.

28 NİSAN 2026 SALI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış Satış Değişim Saat Gram Altın 6.717,31 TL 6.718,19 TL %-0,91 09:14 22 Ayar Bilezik 6.073,48 TL 6.129,48 TL %-0,64 09:14 Altın Ons 4.631,82 Dolar 4.632,42 Dolar %-1,07 09:29 Altın ($/kg) 148.365,00 148.385,00 %-0,95 09:14 Altın (Euro/kg) 127.798,00 127.869,00 %-0,72 17:01 18 Ayar Altın 4.903,64 TL 4.904,28 TL %-0,91 09:14 14 Ayar Altın 3.649,55 TL 4.868,30 TL %-0,65 09:14

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ?

Altın fiyatları, İran-ABD arasındaki savaşın kısa sürede sona ermeyeceği yönündeki kaygılar ve doların güçlenmesiyle geriledi. Spot altın sabah saat 09.00 itibarıyla yüzde 1,1 düşüşle 4.629 dolar seviyesine inerek 7 Nisan’dan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Gram altın da aynı dönemde yüzde 1,1 düşüşle 6.706 TL seviyesinden işlem gördü. Gümüş fiyatlarında da benzer bir düşüş yaşandı ve gümüş yüzde 1,3 gerileyerek 74,43 dolar seviyesine indi.

24 AYAR GRAM ALTIN FİYATLARI TABLOSU

Hesaplama 24 ayar gram altının 6.718,19 TL satış fiyatı üzerinden yapılmıştır.

Miktar 24 Ayar Altın Fiyatı 1 Gram 6.718,19 TL 5 Gram 33.590,95 TL 10 Gram 67.181,90 TL 20 Gram 134.363,80 TL 50 Gram 335.909,50 TL 100 Gram 671.819,00 TL 200 Gram 1.343.638,00 TL 300 Gram 2.015.457,00 TL 500 Gram 3.359.095,00 TL 1 Kilo 6.718.190,00 TL

22 AYAR ALTIN FİYATLARI TABLOSU

Hesaplama 22 ayar altının 6.129,48 TL satış fiyatı üzerinden yapılmıştır.

Miktar 22 Ayar Altın Fiyatı 1 Gram 6.129,48 TL 5 Gram 30.647,40 TL 10 Gram 61.294,80 TL 20 Gram 122.589,60 TL 50 Gram 306.474,00 TL 100 Gram 612.948,00 TL 200 Gram 1.225.896,00 TL 300 Gram 1.838.844,00 TL 500 Gram 3.064.740,00 TL 1 Kilo 6.129.480,00 TL

22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI TABLOSU

22 ayar bilezik fiyatları, güncel 6.129,48 TL satış fiyatı esas alınarak hesaplanmıştır. Kuyumcu işçilikleri, alış-satış farkı ve şehir bazlı fiyat değişimleri nedeniyle nihai rakam farklılık gösterebilir.

Bilezik Miktarı Tahmini Satış Fiyatı 1 Gram Bilezik 6.129,48 TL 5 Gram Bilezik 30.647,40 TL 10 Gram Bilezik 61.294,80 TL 20 Gram Bilezik 122.589,60 TL 30 Gram Bilezik 183.884,40 TL 40 Gram Bilezik 245.179,20 TL 50 Gram Bilezik 306.474,00 TL 100 Gram Bilezik 612.948,00 TL 500 Gram Bilezik 3.064.740,00 TL 1 Kilo Bilezik 6.129.480,00 TL

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

28 Nisan 2026 Salı güncel verilere göre gram altın alış fiyatı 6.717,31 TL, satış fiyatı ise 6.718,19 TL seviyesinde bulunuyor. Gram altında günlük değişim %-0,91 olarak kaydedildi.

ONS ALTIN KAÇ DOLAR OLDU?

Ons altın alış fiyatı 4.631,82 dolar, satış fiyatı ise 4.632,42 dolar seviyesinde yer aldı. Ons altında günlük düşüş %-1,07 oldu.

ALTIN PİYASASINDA GÖZLER MERKEZ BANKALARINDA

Altın yatırımcısı için bu hafta merkez bankalarının alacağı kararlar kritik önem taşıyor. Faiz beklentileri, doların seyri, jeopolitik riskler ve güvenli liman talebi altın fiyatlarının yönünü belirleyen temel başlıklar arasında yer alıyor.

