Gram Altın - Çeyrek Altın - Tam Altın - Bilezik Fiyatları Güncel (6 Aralık 2025 Cumartesi Güncel Altın Fiyatları))

Altın piyasası her gün milyonlarca yatırımcının yakından takip ettiği kritik bir finans alanı. Özellikle son dönem fiyat hareketleri, yatırımcıların “Gram altın ne kadar oldu?”, “Çeyrek altın fiyatları düşüyor mu?”, “ONS altın kaç dolar?” gibi sorularına yenilerini ekliyor. Bu içerikte 6 Aralık 2025 Cumartesi gününün en güncel altın fiyatlarını tamamen serbest piyasa verilerine dayanarak öğrenebilir, ayrıntılı tabloyla tüm altın türlerini karşılaştırabilirsiniz.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: ALIŞ – SATIŞ (6 ARALIK 2025)

Altın Türü Alış Satış Değişim (%) Saat ALTIN (TL/GR) 5.745,37 5.746,23 -0,12 23:59 22 Ayar Bilezik 5.263,74 5.300,02 -0,53 08:39 Altın (ONS) 4.201,85 4.202,48 -0,18 23:59 Altın ($/kg) 134.417,00 134.437,00 -0,19 23:59 Altın (Euro/kg) 156.643,00 156.666,00 -0,19 23:59 Cumhuriyet Altını 37.460,00 37.824,00 -0,84 00:55 Yarım Altın 18.788,00 18.987,00 -0,85 00:55 Çeyrek Altın 9.394,00 9.494,00 -0,84 00:54 Reşat Altını 37.492,47 37.856,95 -0,76 00:55 Kulplu Reşat Altını 37.494,69 37.859,20 -0,75 00:55 22 Ayar Altın TL/Gr 5.242,41 5.496,66 -0,85 00:55 18 Ayar Altın TL/Gr 4.194,12 4.194,75 -0,12 23:59 14 Ayar Altın TL/Gr 3.167,33 4.274,56 -0,74 00:55 Kapalıçarşı Ziynet 2.5 93.227,49 94.739,76 0,27 16:57 Kapalı Çarşı Beşli Altın 188.785,66 192.513,06 0,27 16:57 Gremse Altın 93.227,49 95.381,47 0,27 16:57 Ata Altın 38.456,34 39.436,01 0,27 16:57 Tam Altın 37.291,00 38.035,91 0,27 16:57 Külçe Altın ($) 136.800,00 136.900,00 0,37 17:02 Has Altın 5.716,64 5.717,50 -0,12 23:59 Hamit Altın 37.492,47 37.856,95 -0,76 00:55

Not: Fiyatlar serbest piyasa verileridir. Gün içinde anlık değişiklik gösterebilir.

ALTIN FİYATI HESAPLAMA

Aşağıdaki örnek tablo, 1 adet gram altın üzerinden bugünkü alış-satış fiyatını göstermektedir:

Miktar Tür Alış Satış 1 Gram Altın 5.745,37 TL 5.746,23 TL

Altın Piyasasında Bugünün Öne Çıkanları

Gram altın hafif negatif görünümde: -0,12%

Çeyrek altın tarafında düşüş: -0,84%

Yarım altın fiyatında gerileme: -0,85%

ONS altın düşüş yönlü: -0,18%

GÜMÜŞ FİYATLARI (KARŞILAŞTIRMA)

Gümüş Türü Alış Satış Değişim (%) Saat Gümüş (TL/GR) 79,80 79,85 2,29 23:59 Gümüş ($/ONS) 58,38 58,42 2,29 23:59 Gümüş (Euro/ONS) 50,14 50,17 2,28 23:59

SON DAKİKA ALTIN VERİLERİ NE ANLAMA GELİYOR?

Serbest piyasada bugün altın fiyatlarının genel olarak hafif düşüş eğiliminde olduğu görülüyor. Bunun temel nedeni küresel piyasalarda ons altındaki sınırlı geri çekilme ve döviz hareketleri olarak değerlendirilebilir. Gram altın tarafında günlük değişim -0,12% ile yatay görünümde seyrederken, çeyrek ve cumhuriyet tarafında düşüş daha belirgin durumda.

SIK SORULAN SORULAR (FAQ)

Bugün gram altın ne kadar?

6 Aralık 2025 Cumartesi itibarıyla gram altın 5.745,37 TL alış – 5.746,23 TL satış seviyesinde.

Çeyrek altın bugün kaç TL?

Çeyrek altın alış 9.394 TL, satış 9.494 TL olarak görülüyor.

Ons altın kaç dolar?

Ons altın 4.201,85 $ alış – 4.202,48 $ satış seviyesinde.

Altın fiyatları düşecek mi?

Verilere göre bugün negatif görünüm hafif seyrediyor. Ancak altın fiyatları çok sayıda küresel faktörden etkilendiği için anlık değişim gösterebilir.

SONUÇ

6 Aralık 2025 Cumartesi itibarıyla altın fiyatlarında genel olarak sınırlı düşüş öne çıkıyor. Özellikle gram, çeyrek ve cumhuriyet altını gibi yatırım araçlarında negatif günlük değişimler dikkat çekiyor. Yatırımcıların gün içinde fiyat hareketlerini yakından izlemeleri önem taşırken, anlık verilerin serbest piyasa koşullarına göre şekillendiği unutulmamalıdır.