Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın kaç lira? 16 Ocak 2026 Cuma güncel fiyatlar

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde yatırımcıların ve vatandaşların yakın takibinde. 16 Ocak 2026 Cuma günü itibarıyla gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları güne sınırlı yükselişle başladı. Özellikle düğün sezonu öncesinde bilezik ve ziynet altın fiyatları en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

16 OCAK 2026 CUMA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Sabah saatleri itibarıyla açıklanan verilere göre altın fiyatlarında yukarı yönlü sınırlı hareket dikkat çekiyor. Gram altın 6.400 TL seviyesinin üzerinde işlem görürken, çeyrek ve yarım altın fiyatları da yükseliş eğilimini sürdürüyor.

Serbest piyasada altın fiyatları

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Gram Altın (TL/Gr) 6.407,99 6.408,78 Çeyrek Altın 10.539,00 10.643,00 Yarım Altın 21.078,00 21.287,00 Tam Altın 41.387,67 42.211,52 Cumhuriyet Altını 42.027,00 42.410,00 Reşat Altını 42.059,47 42.442,95 Ata Altın 42.681,03 43.765,31

GRAM ALTIN KAÇ LİRA? 1 GRAMDAN 1 KİLOYA KADAR FİYAT TABLOSU

Gram altın fiyatı üzerinden yapılan hesaplamalara göre farklı ağırlıklardaki altınların güncel karşılığı aşağıdaki tabloda yer alıyor.

Ağırlık Fiyat (TL) 1 Gram 6.408,78 2 Gram 12.817,56 3 Gram 19.226,34 4 Gram 25.635,12 5 Gram 32.043,90 6 Gram 38.452,68 7 Gram 44.861,46 8 Gram 51.270,24 9 Gram 57.679,02 10 Gram 64.087,80 20 Gram 128.175,60 50 Gram 320.439,00 100 Gram 640.878,00 250 Gram 1.602.195,00 500 Gram 3.204.390,00 1 Kilo 6.408.780,00

22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI: 1 GRAMDAN 50 GRAMA KADAR

22 ayar bilezik fiyatları özellikle düğün ve yatırım amaçlı alımlarda öne çıkıyor. Gram bazlı hesaplamayla güncel bilezik fiyatları şu şekilde:

Bilezik Ağırlığı Fiyat (TL) 1 Gram 5.946,46 5 Gram 29.732,30 10 Gram 59.464,60 20 Gram 118.929,20 30 Gram 178.393,80 50 Gram 297.323,00

ALTIN FİYATLARINDA GENEL GÖRÜNÜM

16 Ocak 2026 Cuma günü itibarıyla gram altın ve ziynet altın fiyatlarında yukarı yönlü sınırlı bir seyir öne çıkıyor. Ons altın ve döviz kurundaki hareketler, iç piyasada altın fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Yatırımcılar kısa vadeli dalgalanmaların yanı sıra uzun vadeli görünümü de yakından izliyor.

Gram altın bugün kaç lira?

Gram altın satış fiyatı 6.408,78 TL seviyesinde işlem görüyor.

Çeyrek altın kaç TL?

Çeyrek altın satış fiyatı 10.643 TL olarak kaydedildi.

Yarım ve tam altın fiyatları ne kadar?

Yarım altın 21.287 TL, tam altın ise 42.211,52 TL seviyesinde.

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları 16 Ocak 2026 Cuma günü itibarıyla yükseliş eğilimini sürdürüyor. Bilezik ve gram bazlı altın fiyatları özellikle yatırımcılar ve düğün alışverişi yapacaklar tarafından yakından takip ediliyor. Altın piyasasındaki hareketlilik, önümüzdeki günlerde de gündemde kalmaya devam edecek.