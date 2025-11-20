Gram Altın, Çeyrek Altın, Yarım Altın Ve Bilezik Fiyatları Ne Kadar? 20 Kasım 2025 Güncel Altın Fiyatları

ABD Merkez Bankası (Fed) tutanaklarının açıklanmasının ardından altın fiyatları düşüşe geçti. Tutanaklarda, aralık ayında yapılacak toplantı öncesi Fed üyeleri arasında faiz indirimi konusunda fikir ayrılığı olduğu ortaya çıktı. Bu gelişme, küresel piyasalarda belirsizlik yaratırken altının ons fiyatında da gerilemeye yol açtı. Peki, 20 Kasım 2025 gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasadan canlı altın fiyatları…

FED TUTANAKLARI ALTINI NASIL ETKİLEDİ?

Fed’in son toplantı tutanaklarında, bazı üyelerin faiz indirimi konusunda temkinli olduğu, bazı üyelerin ise mevcut politika duruşunun hâlâ kısıtlayıcı olduğunu düşündüğü belirtildi. Bu ayrışma, altın fiyatlarında düşüş baskısını artırdı. Altının ons fiyatı güne düşüşle başladı ve şu sıralarda 4.064 dolar seviyesinde işlem görüyor.

20 KASIM 2025 CANLI ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) Gram Altın 5.543,32 5.544,08 -0,12% Çeyrek Altın 9.377,00 9.471,00 -0,12% Yarım Altın 18.754,00 18.930,00 -0,12% Tam Altın 37.207,30 37.941,68 0,93% Cumhuriyet Altını 37.393,00 37.738,00 -0,12% Reşat Altını 37.425,47 37.770,95 -0,03% 22 Ayar Bilezik 5.246,24 5.290,39 0,12% 18 Ayar Altın TL/Gr 4.046,62 4.047,18 -0,12% 14 Ayar Altın TL/Gr 3.161,56 4.263,08 -0,11% Altın (ONS) 4.064,18 ($) 4.064,75 ($) -0,29%

SERBEST PİYASA VE KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı’da gram altın 5.883 TL seviyesinde işlem görürken, külçe altının kilogram fiyatı 136.400 dolar oldu. Bilezik fiyatlarında ise hafif artışın sürdüğü görülüyor.

YATIRIMCILAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Fed üyeleri arasında faiz indirimi konusunda kararsızlık olması, altın yatırımcılarının temkinli hareket etmesine neden oluyor. Ons altındaki düşüş, kısa vadede gram altın ve çeyrek altın fiyatlarını da etkileyebilir. Ancak belirsizlik dönemlerinde altın güvenli liman olma özelliğini korumaya devam ediyor.

Gram altın bugün kaç TL?

Gram altın 20 Kasım 2025 itibarıyla 5.543 TL’den işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu?

Çeyrek altın alış 9.377 TL, satış 9.471 TL seviyesinde.

Yarım ve tam altın fiyatı kaç TL?

Yarım altın 18.930 TL, tam altın ise 37.941 TL’ye kadar yükseldi.

Bilezik fiyatları ne durumda?

22 ayar bilezik 5.246 TL alış, 5.290 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Altın düşmeye devam eder mi?

Kısa vadede ons altındaki baskı devam edebilir. Ancak Fed toplantısı sonrası yeni yön netlik kazanacak.

Altın fiyatları, Fed tutanaklarının ardından düşüş seyrine geçti. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın için fiyatlamalar şimdilik sınırlı bir gerileme gösteriyor. Yatırımcıların gözü şimdi aralık ayında yapılacak Fed toplantısına çevrilmiş durumda. Belirsizlik artsa da, altın güvenli liman olma özelliğini korumaya devam ediyor.