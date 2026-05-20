Gram altın değer kaybediyor

Gram altın, düşüş eğilimi haftanın üçüncü işlem gününde de devam ederek önceki kapanışın altında işlem görüyor.

Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler ve ateşkesin belirsizliği altın piyasasında yön arayışına neden oluyor.

Gram altın, düşüş seyrini haftanın üçüncü işlem gününde de sürdürüyor. Altının gramı, saat 08.20 itibarıyla 6 bin 553 liradan alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 767 liradan satılıyor. Cumhuriyet altınının satış fiyatı 42 bin 915 lira olarak kaydedildi.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 4 bin 475 dolardan işlem görüyor.