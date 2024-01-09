Gram altın fiyatında artış
Altının gram fiyatı yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 1960 lira seviyesinde bulunuyor.
Kaynak: AA
Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1960 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,72 düşüşle 1947 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 1960 lira seviyesinde bulunuyor.
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 280 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 370 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı da yüzde 0,3 artışla 2 bin 34 dolar seviyesinde dengelendi.
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