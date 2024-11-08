Gram altın fiyatında son durum

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 2 bin 966 liradan satılıyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 10 liradan, cumhuriyet altını 19 bin 950 liradan satılıyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artışla 2 bin 977 liradan tamamladı.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,7 azalışla 2 bin 684 dolardan işlem görüyor.

YURT İÇİNDE SON DURUM

TCMB, yılın 3. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 sonunda enflasyonun yüzde 38'e gerileyeceğini öngörmüş, 2025 ve 2026 tahminlerini ise sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde korumuştu.

Analistler, yurt içinde TCMB yılın 4. Enflasyon Raporu'nun yanı sıra finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı, yurt dışında ise Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 650 dolar seviyesinin destek, 2 bin 700 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.