Gram altın fiyatında son durum

Küresel çapta yaşanan gelişmelerle birlikte altın piyasasında başlayan düşük seyir yerini yükselişe bıraktı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla 4 bin 151 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 880 liradan, Cumhuriyet altını ise 27 bin 392 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı, ekonomik, mali ve jeopolitik belirsizliklerin güç kazanmasıyla yükseliş serisini 4. işlem güne taşıdı.

Ons altın dün yüzde 0,8 artışla 3 bin 315 dolardan kapanırken, şu sıralarda yüzde 0,7 yükselişle 3 bin 337dolardan işlem görüyor.