Gram altın fiyatında son durum

Küresel çapta yaşanan gelişmelerle birlikte altın piyasasında da hareketlilik sürüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla 4 bin 156 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 814 liradan, Cumhuriyet altını ise 27 bin 140 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,9 artışla 3 bin 318 dolardan günü tamamlarken, şu sıralarda yüzde 0,7 azalışla 3 bin 294 dolardan işlem görüyor.