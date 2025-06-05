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Gram altın fiyatında son durum

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.00 itibarıyla 4 bin 254 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 6 bin 957 liradan, Cumhuriyet altını 27 bin 703 liradan satılıyor.

Ekonomi
  • 05.06.2025 08:02
  • Giriş: 05.06.2025 08:02
  • Güncelleme: 05.06.2025 09:06
Gram altın fiyatında son durum
Fotoğraf: DepoPhotos

Küresel çapta yaşanan gelişmelerle birlikte altın piyasasında da hareketlilik sürüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.00 itibarıyla 4 bin 254 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 957 liradan, Cumhuriyet altını 27 bin 703 liradan satılıyor.

Altının onsu, dün, uluslararası piyasalarda 3bin 364 dolardan işlem görüyor. Ons altın, dün, 3 bin 372 dolarda bulunuyordu.

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