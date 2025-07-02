Gram altın fiyatında son durum

Küresel çapta , özellikle Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler altın piyasasında hareketliliğe neden oluyor.

Altının gram fiyatı, güne yüksek seyirle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla 4 bin 271 liradan satılıyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 994 liradan, Cumhuriyet altını ise 27 bin 847 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı dün yüzde 1,1 yükselişle 3 bin 339 dolara çıkarken, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 3 bin 340 dolarda bulunuyor.