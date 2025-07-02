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Gram altın fiyatında son durum

Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler altın piyasasını hareketlendirdi. Güne yatay seyirle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla 4 bin 271 liradan işlem görüyor.

Ekonomi
  • 02.07.2025 09:16
  • Giriş: 02.07.2025 09:16
  • Güncelleme: 02.07.2025 09:30
Kaynak: Haber Merkezi
Gram altın fiyatında son durum
Fotoğraf: DepoPhotos

Küresel çapta , özellikle Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler altın piyasasında hareketliliğe neden oluyor.

Altının gram fiyatı, güne yüksek seyirle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla 4 bin 271 liradan satılıyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 994 liradan, Cumhuriyet altını ise 27 bin 847 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı dün yüzde 1,1 yükselişle 3 bin 339 dolara çıkarken, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 3 bin 340 dolarda bulunuyor.

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