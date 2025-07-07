Gram altın fiyatında son durum

Küresel çapta, özellikle Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler altın piyasasında hareketliliğe neden oluyor.

Altının gram fiyatı, güne yüksek seyirle başlamasının ardından saat 09.52 itibarıyla 4 bin 255 liradan satılıyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 965 liradan, Cumhuriyet altını ise 27 bin 728 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı ise cuma günü yüzde 0,3 yükselişle 3 bin 337,20 dolara çıkarken, şu sıralarda yüzde 0,9 azalışla 3 bin 307 dolardan işlem görüyor.