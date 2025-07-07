Gram altın fiyatında son durum
Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler altın piyasasını hareketlendirdi. Altının gram fiyatı, saat 09.52 itibarıyla 4 bin 255 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 6 bin 965 liradan, Cumhuriyet altını ise 27 bin 728 liradan satılıyor.
Küresel çapta, özellikle Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler altın piyasasında hareketliliğe neden oluyor.
Altının gram fiyatı, güne yüksek seyirle başlamasının ardından saat 09.52 itibarıyla 4 bin 255 liradan satılıyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 965 liradan, Cumhuriyet altını ise 27 bin 728 liradan işlem görüyor.
Altının ons fiyatı ise cuma günü yüzde 0,3 yükselişle 3 bin 337,20 dolara çıkarken, şu sıralarda yüzde 0,9 azalışla 3 bin 307 dolardan işlem görüyor.