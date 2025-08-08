Giriş / Abone Ol
Ekonomi
  • 08.08.2025 09:31
  • Giriş: 08.08.2025 09:31
  • Güncelleme: 08.08.2025 09:45
Kaynak: Haber Merkezi
Gram altın fiyatında son durum

Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler altın piyasasında hareketliliğe neden oluyor.

Altının gram fiyatı, güne 4 bin 452 lirayla güne başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla 4 bin 441 liradan satılıyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 7 bin 271 liradan, Cumhuriyet altını ise 28 bin 952 liradan işlem görüyor.

Altının onsu da yeni güne sınırlı yükselişle başlamasının ardından yatay seyirle 3 bin 395 dolardan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram fiyatı günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üstünde 4 bin 4033 liradan tamamlamıştı.

