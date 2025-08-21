Gram altın fiyatında son durum
Altının gram fiyatı güne düşük seyirle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 4 bin 390 liradan satılıyor. Çeyrek altın 7 bin 233 liradan, Cumhuriyet altını ise 28 bin 801 liradan işlem görüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Altının gram fiyatında yüksek seyir sürüyor.
Altının ons fiyatı ise dün yüzde 1 yükselişle 3 bin 348 dolara çıkarken, şu sıralarda ise Fed'in toplantı tutanaklarından alınan şahin tonlu görüşlerin etkisiyle yüzde 0,3 azalışla 3 bin 340 dolardan satılıyor.