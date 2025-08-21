Gram altın fiyatında son durum

Altının gram fiyatında yüksek seyir sürüyor.

Gram altın, piyasa açılışında düşük seyirle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 4 bin 390 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 7 bin 233 liradan, Cumhuriyet altını ise 28 bin 801 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün yüzde 1 yükselişle 3 bin 348 dolara çıkarken, şu sıralarda ise Fed'in toplantı tutanaklarından alınan şahin tonlu görüşlerin etkisiyle yüzde 0,3 azalışla 3 bin 340 dolardan satılıyor.