Yüksek seyrini sürdüren altının gramı, güne düşük seyirle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla 4 bin 992 lira seviyesinde bulunuyor.

Ekonomi
  • 25.09.2025 09:23
  • Giriş: 25.09.2025 09:23
  • Güncelleme: 25.09.2025 09:36
Gram altın fiyatında son durum
Fotoğraf: DepoPhotos

Altının gramı güne düşüşle başlamasının ardından yeniden 5 bin liraya dayandı.

Gram altın, saat 09.30 itibarıyla 4 bin 992 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 8 bin 403 lira, Cumhuriyet altını ise 33 bin 504 lira seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı yeni işlem gününde yüzde 0,1 artışla 3 bin 738 dolardan işlem görüyor.

