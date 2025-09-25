Gram altın fiyatında son durum

Altının gramı güne düşüşle başlamasının ardından yeniden 5 bin liraya dayandı.

Gram altın, saat 09.30 itibarıyla 4 bin 992 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 8 bin 403 lira, Cumhuriyet altını ise 33 bin 504 lira seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı yeni işlem gününde yüzde 0,1 artışla 3 bin 738 dolardan işlem görüyor.