Gram altın fiyatında son durum
Yüksek seyrini sürdüren altının gramı, güne düşük seyirle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla 4 bin 992 lira seviyesinde bulunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Altının gramı güne düşüşle başlamasının ardından yeniden 5 bin liraya dayandı.
Gram altın, saat 09.30 itibarıyla 4 bin 992 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 8 bin 403 lira, Cumhuriyet altını ise 33 bin 504 lira seviyesinde bulunuyor.
Altının ons fiyatı yeni işlem gününde yüzde 0,1 artışla 3 bin 738 dolardan işlem görüyor.