Gram altın fiyatında son durum

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 5 bin 584 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gramı, günü yüzde 4,9 azalışla 5 bin 567 liradan tamamladı.

Çeyrek altın 9 bin 920 liradan, Cumhuriyet altını 39 bin 540 liradan satılıyor.

ÜST ÜSTE REKOR KIRDI

Güne artışla başlayan altının ons fiyatı da önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 4 bin 140 dolarda seyrediyor.

Kıymetli metal grubunda bulunan altın ve gümüşte dün oluşan satış baskısı dikkati çekti. ABD ile Çin arasındaki gerilimin yumuşayabileceğine yönelik beklentiler, dolar endeksindeki toparlanma ve yatırımcıların kar realizasyonuna yönelmesi, üst üste rekor kıran altın fiyatlarında düzeltme hareketini tetikledi.

Dün yüzde 5,3 düşüşle 4 bin 125 dolardan kapanan altının ons fiyatı, 11 Ağustos 2020'den bu yana en hızlı düşüşünü kaydetti.

Altının güçlü performansının ardından, alternatif değer saklama aracı olarak öne çıkan gümüşte de benzer bir eğilim gözlendi. Dün yüzde 7,2 değer kaybıyla 48,70 dolara inen gümüşün ons fiyatı, yeni işlem gününde 0,5 artışla 48,94 dolardan işlem görüyor.