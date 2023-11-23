Gram altın fiyatlarında yükseliş

Ons altın fiyatı, bugün en yüksek 1998 doları görürken; gram altın ise, 1853 liraya kadar çıktı.

Altın fiyatlarında yükseliş eğilimi sürüyor. Altının ons fiyatı, genel olarak zayıf seyreden dolar endeksinin ve ABD tahvil faizlerindeki düşüşlerin, altına olan talebi artırmasıyla 2000 dolar sınırında hareket ediyor.

Ons altın, bugün içerisinde en yüksek 1998 doları görürken, saat 09.05 itibarıyla yüzde 0,37 artışla 1997 dolarda hareket etti.

Altının gram fiyatında ise, ons altına paralel yükseliş devam ediyor. Bugün 1853 liraya kadar yükselen gram altın, şu dakikalarda yüzde 0,27 primle 1851 liradan alıcı buluyor.