Gram altın geri çekildi

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,3 azalışla 5 bin 891 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 5 bin 909 liradan tamamladı.

Çeyrek altın 9 bin 716 liradan, cumhuriyet altını ise 38 bin 711 liradan satılıyor.

Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,3 değer kaybıyla 4 bin 291 dolarda seyrediyor.