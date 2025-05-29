Gram altın güne nasıl başladı?
Güne yatay seyirle başlayan gram altın, 4 bin 113 TL'den işlem görüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Gram altın güne yatay seyirle başladı. Bir gram altın an itibariyle (saat 9:20) 4 bin 113 TL civarında seyrediyor.
Spot altın ons başına 3.273,27 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.115,39 lira seviyesinde ilerliyor.
Çeyrek altın 6 bin 700, yarım altın 13 bin 500, cumhuriyet altını ise 26 bin 700 TL civarından işlem görüyor.