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Gram altın güne nasıl başladı?

Güne yatay seyirle başlayan gram altın, 4 bin 113 TL'den işlem görüyor.

Ekonomi
  • 29.05.2025 09:20
  • Giriş: 29.05.2025 09:20
  • Güncelleme: 29.05.2025 09:26
Kaynak: Haber Merkezi
Gram altın güne nasıl başladı?

Gram altın güne yatay seyirle başladı. Bir gram altın an itibariyle (saat 9:20) 4 bin 113 TL civarında seyrediyor.

Spot altın ons başına 3.273,27 dolardan  işlem görüyor.

Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.115,39 lira seviyesinde ilerliyor.

Çeyrek altın 6 bin 700, yarım altın 13 bin 500, cumhuriyet altını ise 26 bin 700 TL civarından işlem görüyor.

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