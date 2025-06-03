Gram altın güne nasıl başladı?
Gram altın, haftaya yükselişle başlamasının ardından 4 bin 241 TL civarında seyrediyor.
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Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 4 bin 241 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.365,71 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.241,60 lira seviyesinde ilerliyor.
Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 azalışla 4 bin 146 liradan tamamladı.