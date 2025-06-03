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Gram altın güne nasıl başladı?

Gram altın, haftaya yükselişle başlamasının ardından 4 bin 241 TL civarında seyrediyor.

Ekonomi
  • 03.06.2025 09:29
  • Giriş: 03.06.2025 09:29
  • Güncelleme: 03.06.2025 09:35
Kaynak: Haber Merkezi
Gram altın güne nasıl başladı?

Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 4 bin 241 liradan işlem görüyor.

Spot altın ons başına 3.365,71 dolardan işlem görüyor.

Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.241,60 lira seviyesinde ilerliyor.

Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 azalışla 4 bin 146 liradan tamamladı.

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