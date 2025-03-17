Gram altın güne rekorla başladı!

Altının gramı, haftanın ilk işlem gününe rekorla başladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 3 bin 526 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 820 liradan, Cumhuriyet altını 23 bin 160 liradan satılıyor.

Cuma günü, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 3 bin 515 liradan tamamladı.

Altının ons fiyatı da önceki kapanışına göre yüzde 0,2 primle 2 bin 990 dolardan işlem görüyor.