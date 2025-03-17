Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Gram altın güne rekorla başladı!

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 3 bin 526 lira seviyesine yükselerek rekor kırdı. Çeyrek altın 5 bin 820 liradan, Cumhuriyet altını 23 bin 160 liradan satılıyor.

Ekonomi
  • 17.03.2025 10:05
  • Giriş: 17.03.2025 10:05
  • Güncelleme: 17.03.2025 10:10
Kaynak: AA
Gram altın güne rekorla başladı!
Fotoğraf: AA

Altının gramı, haftanın ilk işlem gününe rekorla başladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 3 bin 526 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 820 liradan, Cumhuriyet altını 23 bin 160 liradan satılıyor.

Cuma günü, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 3 bin 515 liradan tamamladı.

Altının ons fiyatı da önceki kapanışına göre yüzde 0,2 primle 2 bin 990 dolardan işlem görüyor.

BirGün'e Abone Ol