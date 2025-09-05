Gram altın güne yine rekorla başladı

Son 1 haftadır rekor üzerine rekor kıran gram altın, bugüne de en yüksek seviyesinden başladı.

Güne 4 bin 723 TL'den başlayarak rekor kıran gram altın, an itibariyle (09.20) 4 bin 718 TL'den işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 7 bin 751, Cumhuriyet altını ise 30 bin 890 liradan satışa sunuluyor.

Geçtiğimiz hafta yükselişe geçen altın, hafta başından beri düzenli olarak rekor tazeliyor.