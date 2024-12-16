Gram altın haftaya nasıl başladı?

Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 2 bin 982 liradan satılıyor.

Cuma günü, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 2 bin 975 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 2 bin 982 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 952 liradan, cumhuriyet altını 19 bin 735 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 2 bin 654 dolardan işlem görüyor.

Dünya genelinde enflasyonla mücadele kapsamında merkez bankaları sıkı para politikalarını gevşetmeye devam ederken, ülkelerin hedeflenen enflasyon oranlarını henüz yakalayamamış olmaları küresel ekonomi üzerinde belirsizliğin oluşmasına neden oluyor.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,39 seviyesinde bulunurken, son 2 yılın zirvesini zorlayan dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 106,8'den haftaya başladı.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve dünya genelinde Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 700 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 650 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.