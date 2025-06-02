Gram altın haftaya nasıl başladı?

Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 4 bin 223 liradan işlem görüyor.

Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 azalışla 4 bin 146 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 1,9 artışla 4 bin 223 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 910 liradan, Cumhuriyet altını 27 bin 540 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 1,5 değer kazanarak 3 bin 338 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelere ilişkin attığı yeni adımların yol açtığı belirsizlikler ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda artan gerilim, küresel piyasalarda risk iştahını azaltarak güvenli liman varlıklara olan talebi destekliyor.

Geçen hafta Trump'ın çelik tarifelerini yüzde 50'ye çıkaracağını duyurması ve Çin'e yönelik sert açıklamaları, risk algısının yükselmesine neden oldu.

Analistler, ABD yönetiminin değişken tarife politikalarının küresel ekonomi için belirsizlik unsuru olmayı sürdürdüğünü belirterek, yatırımcıların temkinli tutumunu pekiştirerek güvenli liman varlıklara yönlendirdiği kaydetti.

Öte yandan, Ukrayna ve Rusya, İstanbul'da bugün saat 13.00'te yapılması planlanan ikinci tur barış görüşmeleri öncesinde tansiyonu artırırken taraflar arasında karşılıklı saldırılar yaşandı.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra ABD'de Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 600 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 300 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.