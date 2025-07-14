Gram altın haftaya nasıl başladı?
Küresel altın fiyatları üç haftanın ardından en yüksek seviyeye çıksa da tutunamadı. Gram altın yeni haftanın ilk gününde 4 bin 343 liradan işlem görüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Küresel altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği ve Meksika'ya yönelik sert tarife tehdidinin ardından üç haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Ancak bu seviyelerde tutunamadı.
Spot altın 3 bin 374 dolara yükseldikten sonra, cuma gününe göre hafif bir artışla 3 bin 359 dolarda seyrediyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın yeni haftanın ilk gününde 4 bin 343 liradan işlem görüyor. Gram altın 16 Haziran'da 4 bin 377 liralık rekor kırmıştı.
14 Temmuz 2025 Pazartesi sabahı itibarıyla Türkiye'deki altın fiyatları şöyle:
Gram altın: 4.343,35 TL
Çeyrek altın: 7,095,00 TL
Yarım altın: 14,190,00 TL
Tam altın: 28,139,47 TL
Cumhuriyet altını: 28,251,00 TL
Gremse altın: 70,564,46 TL
Ons altın: 3,355,39 dolar