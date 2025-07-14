Gram altın haftaya nasıl başladı?

Küresel altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği ve Meksika'ya yönelik sert tarife tehdidinin ardından üç haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Ancak bu seviyelerde tutunamadı.

Spot altın 3 bin 374 dolara yükseldikten sonra, cuma gününe göre hafif bir artışla 3 bin 359 dolarda seyrediyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın yeni haftanın ilk gününde 4 bin 343 liradan işlem görüyor. Gram altın 16 Haziran'da 4 bin 377 liralık rekor kırmıştı.

14 Temmuz 2025 Pazartesi sabahı itibarıyla Türkiye'deki altın fiyatları şöyle:

Gram altın: 4.343,35 TL

Çeyrek altın: 7,095,00 TL

Yarım altın: 14,190,00 TL

Tam altın: 28,139,47 TL

Cumhuriyet altını: 28,251,00 TL

Gremse altın: 70,564,46 TL

Ons altın: 3,355,39 dolar