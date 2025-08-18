Gram altın haftaya nasıl başladı?

Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler altının gram fiyatında hareketliliğe neden oluyor.

Gram altın piyasa açılışında yüksek seyirle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 4 bin 402 liradan satışa sunuluyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 7 bin 249 liradan, Cumhuriyet altını ise 28 bin 864 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatında Fed'in faiz indirimi ihtimallerinin güçlü kalmayı sürdürmesiyle alış ağırlıklı bir seyir öne çıkıyor.

Altının ons fiyatı cuma bir önceki kapanışının hemen altında 3 bin 335 dolardan kapanırken, yeni haftada yüzde 0,6 artışla 3 bin 354 dolardan alıcı buluyor.