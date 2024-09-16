Gram altın haftaya rekorla başladı

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz indirimi kararı ve ABD’de enflasyonun düşmesiyle birlikte altın fiyatları yükselişe geçti.

Gram altın sabah saatlerinde yukarı yönlü hareketini sürdürerek 2 bin 827 TL’ye yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Altının gramı saat 9.45 itibarıyla 2 bin 822 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 615 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı cuma günü 2.586 dolar seviyesini görerek rekor kırmasının ardından bir önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 2.578 dolardan tamamlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 2.582 dolardan işlem görüyor.

KÜRESEL PİYASALARDA GÖZLER FAİZ KARARINDA

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının takip edileceği haftaya temkinli başlarken, yurt içinde de gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi.

Analistler, enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşılırken, bu hafta gerçekleştirilecek toplantıların bankaların yıl sonuna kadar atacağı adımlara yönelik ipuçları vermesinin beklendiğini dile getirdi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) yüzde 5,25-5,50 aralığında olan faiz oranını 18 Eylül'de düşürmeye başlayacağına kesin gözüyle bakılırken, indirimin büyüklüğüne yönelik belirsizlikler devam ediyor.

Analistler, bugün yurt dışında Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ile ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 600 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 550 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.