Gram altın haftaya rekorla başladı
Haftaya rekorla başlayan gram altın 4 bin 767 TL, çeyrek altın 7 bin 866 TL, Cumhuriyet altını ise 31 bin 319 liradan satışa sunuluyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Geçen hafta 4 bin 700 bandının üzerine çıkarak rekor üstüne rekor kıran gram altın, yeni haftaya da yükselişle başladı.
Haftaya kendi rekorunu kırarak başlayan gram altın, an itibariyle (09.30) 4 bin 767 TL civarında seyrediyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 7 bin 866, Cumhuriyet altını ise 31 bin 319 liradan satışa sunuluyor.
Geçtiğimiz hafta yükselişe geçen altın, geçen hafta başından beri düzenli olarak rekor tazeliyor.