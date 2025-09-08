Gram altın haftaya rekorla başladı

Geçen hafta 4 bin 700 bandının üzerine çıkarak rekor üstüne rekor kıran gram altın, yeni haftaya da yükselişle başladı.

Haftaya kendi rekorunu kırarak başlayan gram altın, an itibariyle (09.30) 4 bin 767 TL civarında seyrediyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 7 bin 866, Cumhuriyet altını ise 31 bin 319 liradan satışa sunuluyor.

Geçtiğimiz hafta yükselişe geçen altın, geçen hafta başından beri düzenli olarak rekor tazeliyor.