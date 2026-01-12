Gram Altın Kaç Lira? 12 Ocak 2026 Pazartesi Güncel Gram Altın ve Bilezik Fiyatları

Altın fiyatları haftaya güçlü bir yükselişle başlarken yatırımcıların gözü yeniden “gram altın kaç lira”, “bilezik fiyatları bugün ne kadar” ve “altın yükselir mi” sorularına çevrildi. 12 Ocak 2026 Pazartesi günü itibarıyla gram altın, ons altın ve 22 ayar bilezik fiyatları güncellendi. Güncel rakamlar, hem kısa vadeli yatırımcılar hem de yastık altı altın birikimi yapanlar için önemli sinyaller veriyor.

12 OCAK 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Paylaşılan son verilere göre altın piyasasında yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Gram altın fiyatı, ons altındaki artışın da etkisiyle yeni haftaya yükselişle başladı.

Güncel Fiyatlar

Gram Altın (TL/GR): 6.350,98 TL

6.350,98 TL 22 Ayar Bilezik (TL/GR): 5.920,13 TL

5.920,13 TL Altın (ONS): 4.573,86 $

GRAM ALTIN 1’DEN 10 GRAMA KADAR KAÇ LİRA?

“Altın gram kaç TL” ve “gram altın hesaplama” aramaları özellikle küçük yatırımcılar arasında öne çıkıyor. Aşağıdaki tabloda gram altının 1 gramdan 10 grama kadar güncel karşılıklarını bulabilirsiniz.

Gram Altın Miktarı Tutar (TL) 1 Gram 6.350,98 2 Gram 12.701,96 3 Gram 19.052,94 4 Gram 25.403,92 5 Gram 31.754,90 6 Gram 38.105,88 7 Gram 44.456,86 8 Gram 50.807,84 9 Gram 57.158,82 10 Gram 63.509,80

20 GRAM, 50 GRAM, 100 GRAM VE 1 KİLO ALTIN KAÇ LİRA?

Orta ve uzun vadeli yatırım planı yapanlar için 20 gram, 50 gram ve 100 gram altın fiyatları daha sık araştırılıyor. Ayrıca “1 kilo altın kaç TL” sorusu da özellikle büyük yatırımcıların gündeminde yer alıyor.

Gram Altın Miktarı Tutar (TL) 20 Gram 127.019,60 50 Gram 317.549,00 100 Gram 635.098,00 1 Kilo (1000 Gram) 6.350.980,00

BİLEZİK FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

22 ayar bilezik fiyatları, düğün sezonu ve yastık altı yatırım geleneği nedeniyle en çok takip edilen altın türleri arasında yer alıyor. “Bilezik fiyatları bugün” araması yapanlar için güncel hesaplamalar aşağıda yer alıyor.

22 Ayar Bilezik Fiyatları (Gram Bazlı)

Bilezik Ağırlığı Tutar (TL) 1 Gram 5.920,13 5 Gram 29.600,65 10 Gram 59.201,30 20 Gram 118.402,60 30 Gram 177.603,90 50 Gram 296.006,50

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın fiyatlarındaki yükselişte ons altındaki artış, küresel piyasalardaki belirsizlikler ve yatırımcıların güvenli liman arayışı etkili oluyor. Özellikle ons altının 4.573 dolar seviyesinin üzerine çıkması, gram altın fiyatı üzerinde doğrudan baskı oluşturuyor. Bu tablo, “altın fiyatı yükselir mi” sorusunun kısa vadede gündemde kalmaya devam edeceğini gösteriyor.

Gram altın bugün kaç TL?

12 Ocak 2026 Pazartesi günü itibarıyla gram altın satış fiyatı 6.350,98 TL seviyesindedir.

22 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar?

22 ayar bileziğin gram fiyatı bugün 5.920,13 TL olarak işlem görüyor.

1 kilo altın kaç lira oldu?

Güncel gram altın fiyatına göre 1 kilo altının değeri 6.350.980 TL seviyesindedir.

12 Ocak 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları, gram altın ve bilezik tarafında yükselişin sürdüğünü gösteriyor. Gerek küçük birikimler gerekse büyük ölçekli yatırımlar için gram altın ve 22 ayar bilezik fiyatları dikkatle takip edilmeye devam ediyor. Piyasadaki bu görünüm, altının kısa ve orta vadede yatırımcıların radarında kalmayı sürdüreceğine işaret ediyor.