Gram Altın Kaç Lira? 15 Ocak 2026 Perşembe Güncel Gram Altın ve Bilezik Fiyatları

Altın piyasalarında yaşanan son fiyat hareketleri, yatırımcıların ve birikim sahiplerinin odağında yer alıyor. Gram altın fiyatı ile birlikte 22 ayar bilezik, 18 ayar altın ve 14 ayar altın fiyatları da 15 Ocak 2026 Perşembe günü itibarıyla yakından takip ediliyor. Peki, bugün gram altın kaç lira oldu, fiyatlardaki düşüş ne anlama geliyor?

15 OCAK 2026 GÜNCEL GRAM ALTIN VE AYAR BAZLI ALTIN FİYATLARI

Sabah saatlerinde açıklanan verilere göre gram altın ve bilezik fiyatlarında sınırlı geri çekilme dikkat çekiyor. Altın fiyatlarındaki bu hareketlilik, kısa vadeli dalgalanmaların etkisini gösteriyor.

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim Saat Gram Altın (TL/Gr) 6.386,42 6.387,21 -0,68% 09:04 22 Ayar Bilezik 5.854,00 5.906,95 -0,60% 09:03 18 Ayar Altın (TL/Gr) 4.662,08 4.662,66 -0,68% 09:04 14 Ayar Altın (TL/Gr) 3.542,91 4.703,31 -0,55% 09:04

GRAM ALTIN KAÇ LİRA? AĞIRLIĞA GÖRE GÜNCEL GRAM ALTIN FİYATLARI

Yatırımcıların en çok araştırdığı konuların başında gram altın 1 gramdan 1 kiloya kadar kaç lira sorusu geliyor. 15 Ocak 2026 Perşembe günü itibarıyla gram altının ağırlığa göre güncel fiyat tablosu şu şekilde:

Miktar Fiyat (TL) 1 Gram 6.387,21 5 Gram 31.936,05 10 Gram 63.872,10 20 Gram 127.744,20 50 Gram 319.360,50 100 Gram 638.721,00 1 Kilo (1000 Gr) 6.387.210,00

22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI: GRAM GRAM GÜNCEL TABLO

Hem yatırım hem de geleneksel amaçlarla tercih edilen 22 ayar bilezik, 15 Ocak 2026 Perşembe günü itibarıyla sınırlı düşüşle işlem görüyor. İşte gram bazında güncel bilezik fiyatları:

Bilezik Ağırlığı Fiyat (TL) 1 Gram 5.906,95 5 Gram 29.534,75 10 Gram 59.069,50 20 Gram 118.139,00 30 Gram 177.208,50 50 Gram 295.347,50

GRAM ALTIN VE BİLEZİK FİYATLARI NEDEN DÜŞÜŞTE?

15 Ocak 2026 itibarıyla gram altın ve bilezik fiyatlarında görülen düşüş, kısa vadeli piyasa dalgalanmaları ile ilişkilendiriliyor. Altın piyasasında bu tür geri çekilmeler, fiyatların dengelenme sürecinin doğal bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Gram altın bugün kaç lira?

15 Ocak 2026 Perşembe günü gram altın satış fiyatı 6.387,21 TL seviyesindedir.

22 ayar bilezik kaç TL?

22 ayar bilezik gram fiyatı 15 Ocak 2026 itibarıyla 5.906,95 TL olarak işlem görmektedir.

Gram altın mı bilezik mi daha avantajlı?

Gram altın yatırım amaçlı tercih edilirken, 22 ayar bilezik daha çok uzun vadeli birikim ve geleneksel kullanım için öne çıkmaktadır.

15 Ocak 2026 Perşembe günü gram altın ve bilezik fiyatları sınırlı düşüşle işlem görse de, altının güvenli liman algısı korunuyor. Gram altın 6.387 TL, 22 ayar bilezik ise 5.906 TL seviyeleriyle, altın piyasası yatırımcılar tarafından yakından izlenmeye devam ediyor.