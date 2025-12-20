Gram altın kaç lira? 20 Aralık 2025 güncel gram altın, yarım gram ve bilezik fiyatları

Gram altın fiyatı bugün yeniden yatırımcıların gündeminde. 20 Aralık 2025 tarihinde hem 24 ayar gram altın fiyatı hem de 22 ayar altın gram fiyatı dikkatle takip ediliyor. Aşağıda, sadece bugüne ait verilerle hazırlanmış, kuyumcu altın fiyatları canlı görünümünü sunan detaylı tabloları bulabilirsiniz. Ayrıca yarım gram altın fiyatı aralığı ve 22 ayar bilezik fiyatı da bu haberde yer alıyor.

20 ARALIK 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (TL/GR) – ANLIK GÖRÜNÜM

Aşağıdaki tablo, 20 Aralık 2025 tarihinde gün içinde görülen gram altın fiyatı bugün ve farklı ayarlardaki altın türlerini özetlemektedir. Veriler alış–satış, yüzdesel değişim ve son güncelleme saati bilgileriyle birlikte verilmiştir.

Ürün Alış (TL) Satış (TL) Değişim Son Güncelleme ALTIN (TL/GR) – 24 ayar gram altın 5.971,32 5.972,23 %0,28 23:59 22 Ayar Bilezik 5.470,52 5.516,87 %0,35 08:09 Altın (ONS) 4.339,44 4.340,04 %0,11 23:59 Altın ($/kg) 138.815,00 138.836,00 %0,11 23:59 22 Ayar Altın TL/Gr 5.464,51 5.719,92 %0,33 08:41 18 Ayar Altın TL/Gr 4.359,06 4.359,72 %0,28 23:59 14 Ayar Altın TL/Gr 3.304,00 4.427,31 %0,29 08:41

GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN: 24 AYAR 1 GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR OLDU?

20 Aralık 2025 24 ayar gram altın fiyatı

24 ayar 1 gram altın alış fiyatı: 5.971,32 TL

24 ayar 1 gram altın satış fiyatı: 5.972,23 TL

Yani 24 ayar gram altın bozdururken ne kadar zarar edilir? sorusunun bugünkü yanıtı, alış–satış makası üzerinden bakıldığında yaklaşık 0,91 TL civarındadır. Bu fark, kuyumcuya ve işlem yapılan noktaya göre değişebilse de, 20 Aralık 2025 tarihli bu haber için 24 ayar gram altının bozdurması ile alınması arasındaki fark yaklaşık bu seviyededir.

Kısacası, “24 ayar 1 gram altın fiyatı ne kadar oldu?” ve “24 ayar külçe altın gramı ne kadar?” sorularına bugün için verilebilecek net yanıt, yaklaşık 5.971–5.972 TL bandı aralığında olduğu yönündedir.

22 AYAR, 18 AYAR VE 14 AYAR GRAM ALTIN: 1–30 GRAM ARASI KARŞILAŞTIRMALI TABLO

Aşağıdaki tabloda, 1 gramdan 30 grama kadar 24 ayar gram altın fiyatı, 22 ayar altın gram fiyatı, 18 ayar ve 14 ayar altın için yaklaşık TL karşılıkları yan yana gösterilmektedir. Hesaplamalar, 20 Aralık 2025 tarihli gram fiyatlarının gramla çarpılmasıyla yapılmıştır.

Gram 24 Ayar (TL) 22 Ayar (TL) 18 Ayar (TL) 14 Ayar (TL) 1 5.971,32 5.464,51 4.359,06 3.304,00 2 11.942,64 10.929,02 8.718,12 6.608,00 3 17.913,96 16.393,53 13.077,18 9.912,00 4 23.885,28 21.858,04 17.436,24 13.216,00 5 29.856,60 27.322,55 21.795,30 16.520,00 6 35.827,92 32.787,06 26.154,36 19.824,00 7 41.799,24 38.251,57 30.513,42 23.128,00 8 47.770,56 43.716,08 34.872,48 26.432,00 9 53.741,88 49.180,59 39.231,54 29.736,00 10 59.713,20 54.645,10 43.590,60 33.040,00 11 65.684,52 60.109,61 47.949,66 36.344,00 12 71.655,84 65.574,12 52.308,72 39.648,00 13 77.627,16 71.038,63 56.667,78 42.952,00 14 83.598,48 76.503,14 61.026,84 46.256,00 15 89.569,80 81.967,65 65.385,90 49.560,00 16 95.541,12 87.432,16 69.744,96 52.864,00 17 101.512,44 92.896,67 74.104,02 56.168,00 18 107.483,76 98.361,18 78.463,08 59.472,00 19 113.455,08 103.825,69 82.822,14 62.776,00 20 119.426,40 109.290,20 87.181,20 66.080,00 21 125.397,72 114.754,71 91.540,26 69.384,00 22 131.369,04 120.219,22 95.899,32 72.688,00 23 137.340,36 125.683,73 100.258,38 75.992,00 24 143.311,68 131.148,24 104.617,44 79.296,00 25 149.283,00 136.612,75 108.976,50 82.600,00 26 155.254,32 142.077,26 113.335,56 85.904,00 27 161.225,64 147.541,77 117.694,62 89.208,00 28 167.196,96 153.006,28 122.053,68 92.512,00 29 173.168,28 158.470,79 126.412,74 95.816,00 30 179.139,60 163.935,30 130.771,80 99.120,00

Bu tablo, gram altın fiyatı 2025 yılında kısa vadede nasıl seviyelere çıkabileceğini hızlıca hesaplamak isteyenler için pratik bir referans sunar. “Altın 1 gram 2 gram kaç lira?” veya “30 grama kadar toplam kaç lira öderim?” gibi soruların cevabını tek bakışta görebilirsiniz.

22 AYAR BİLEZİK FİYATI: 1 GRAMDAN 35 GRAMA KADAR

20 Aralık 2025 tarihinde 22 ayar bilezik için tabloda görülen satış gram fiyatı 5.516,87 TL’dir. Aşağıdaki tabloda ise 1 gramdan 20 grama kadar, ayrıca 25 gram, 30 gram ve 35 gram 22 ayar bilezik için yaklaşık fiyatlar yer almaktadır.

Gram 22 Ayar Bilezik (TL) 1 5.516,87 2 11.033,74 3 16.550,61 4 22.067,48 5 27.584,35 6 33.101,22 7 38.618,09 8 44.134,96 9 49.651,83 10 55.168,70 11 60.685,57 12 66.202,44 13 71.719,31 14 77.236,18 15 82.753,05 16 88.269,92 17 93.786,79 18 99.303,66 19 104.820,53 20 110.337,40 25 137.921,75 30 165.506,10 35 193.090,45

Bilezik tarafında özellikle 22 ayar bilezik fiyatı hem yatırım hem de takı amaçlı alımlarda sıkça takip ediliyor. “En az zarar eden altın hangisi?” sorusuna yanıt arayanlar için çoğu zaman gram altın ve 22 ayar bilezik öne çıkıyor; çünkü işçilik ve makas oranları görece daha sınırlı olabiliyor.

YARIM GRAM ALTIN FİYATI (3500 – 3700 TL BANDI)

Yatırımcıların en çok aradığı kalemlerden biri de yarım gram altın fiyatı. 20 Aralık 2025 tarihinde yarım gram altın için ifade edilen aralık, 3.500 – 3.700 TL bandı olarak öne çıkıyor (Yarım Gram Altın fiyatı (3500 - 3700 TL arası değişiyor)). Fiyat; alınan noktaya, kuyumcuya, işçilik durumuna ve gün içi dalgalanmalara göre bu aralıkta farklılık gösterebiliyor.

GRAM ALTIN FİYATI 2025 GÖRÜNÜMÜ VE YATIRIMCIYA NOTLAR

Gram altın fiyatı 2025 yılı boyunca; ons altın, döviz kurları, enflasyon ve küresel jeopolitik gelişmelerin etkisiyle dalgalı bir seyir izledi. 20 Aralık 2025 itibarıyla elimizdeki veriler, 24 ayar gram altın fiyatı ile 22 ayar altın gram fiyatı arasındaki makasın belirgin olduğunu; bunun da ayar farkı ve işçilik maliyetlerinden kaynaklandığını gösteriyor.

“Gram Altın Fiyatı Canlı” ve “Kuyumcu Altın Fiyatları Canlı” aramaları, yatırımcıların artık anlık fiyat takibine ne kadar önem verdiğini açıkça gösteriyor. Özellikle küçük tasarruf sahibi yatırımcılar, “24 ayar külçe altın gramı ne kadar?”, “Kuyumcuda 24 ayar gram altın ne kadar?” ve “24 ayar gram altın bozdururken ne kadar zarar edilir?” gibi sorulara net yanıtlar arıyor.

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, alış–satış makası ve işçilik etkisini hesaba katmak. Gram bazında bakıldığında bile küçük farklar, 20–30 gram ve üzeri alımlarda toplam maliyeti ciddi biçimde yukarı çekebiliyor. Bu nedenle, 24 ayar gram altının bozdurması ile alış fiyatı arasındaki farkı yakından takip etmek, uzun vadeli yatırımcılar için kritik önem taşıyor.

Gram altın fiyatı bugün ne kadar?

20 Aralık 2025 tarihinde gram altın fiyatı bugün (24 ayar gram altın) alışta yaklaşık 5.971,32 TL, satışta ise 5.972,23 TL seviyesindedir.

24 ayar 1 gram altın fiyatı ne kadar oldu?

Tabloya göre 24 ayar 1 gram altın fiyatı 20 Aralık 2025 günü alışta 5.971,32 TL, satışta 5.972,23 TL’dir. “24 ayar gram altın fiyatı son dakika” takibi yapanlar için bu seviye günün kapanış değerini işaret etmektedir.

22 ayar altın gram fiyatı kaç TL?

Aynı tarih itibarıyla 22 ayar altın gram fiyatı alışta 5.464,51 TL olarak görünmektedir. 22 ayar bilezikte ise satış fiyatı gram başına 5.516,87 TL’dir.

Kuyumcuda 24 ayar gram altın ne kadar?

“Kuyumcuda 24 ayar gram altın ne kadar?” sorusunun yanıtı; verilere göre 20 Aralık 2025 için yaklaşık 5.972 TL civarındadır. Ancak her kuyumcuda makas ve işçilik farklı olabileceği için birkaç noktadan fiyat sormak her zaman daha sağlıklı olacaktır.

24 ayar külçe altın gramı ne kadar?

20 Aralık 2025’te 24 ayar külçe altın gramı için esas alınan fiyat, ALTIN (TL/GR) satırındaki 5.971–5.972 TL bandıdır. Bu değer, hem “24 ayar gram altın fiyatı bugün” hem de “24 ayar gram altın fiyatı 2025” aramalarında referans alınabilir.

24 ayar gram altın bozdururken ne kadar zarar edilir, bozdurması ne kadar?

Bugünkü verilere göre, 24 ayar gram altında alış–satış farkı yaklaşık 0,91 TL civarındadır. Yani “24 ayar gram altın bozdururken ne kadar zarar edilir?” ve “24 ayar gram altının bozdurması ne kadar?” sorularının yanıtı, 1 gram için yaklaşık 1 TL’ye yakın bir farktır. Gram miktarı arttıkça bu fark da toplamda büyür.

Yarım gram altın fiyatı kaç TL?

“Yarım Gram Altın fiyatı” ifadesi için 20 Aralık 2025’te verilen aralık, yaklaşık 3.500 – 3.700 TL bandıdır. Bu aralık, kuyumcuya ve anlık fiyat dalgalanmalarına göre değişebilmektedir.

En az zarar eden altın hangisi?

“En az zarar eden altın hangisi?” sorusu, en çok merak edien başlıklardan biridir. Genel olarak işçilik oranı düşük olan 24 ayar gram altın ile piyasada yaygın olarak işlem gören 22 ayar bilezik, uzun vadede nispeten daha az zarar yazma potansiyeliyle öne çıkmaktadır. Ancak hangi üründe ne kadar makas uygulandığı, alış–satış noktası ve zamanlamaya göre her yatırımcı için değişebilir.

Özetle; 20 Aralık 2025 tarihinde 24 ayar gram altın fiyatı bugün 5.971–5.972 TL bandında seyrederken, 22 ayar altın gram fiyatı 5.464,51 TL, 22 ayar bilezik fiyatı ise gram bazında 5.516,87 TL seviyesindedir. Yarım gram altın fiyatı ise 3.500–3.700 TL aralığında değişmektedir. Bu kapsamlı tablo ve SSS bölümü, “Gram altın kaç lira?” sorusunu soran okurlar için 20 Aralık 2025 tarihli net bir fotoğraf sunmaktadır.