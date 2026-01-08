Gram Altın Kaç Lira? 24, 22, 18, 14 Ayar Altın ve Bilezik Güncel Fiyatlar

Altın piyasasında yaşanan anlık değişimler, yatırımcıların ve takı alışverişi yapacakların “gram altın kaç lira” sorusunu daha sık sormasına neden oluyor. 24 ayar gram altın, 22 ayar bilezik ve 18-14 ayar altın fiyatları, hem yatırım hem de hediyelik tercihler açısından büyük önem taşıyor.

GÜNCEL GRAM ALTIN VE AYAR FİYATLARI

Bugün itibarıyla piyasada öne çıkan gram altın ve ayar bazlı fiyatlar şu şekildedir:

24 Ayar Gram Altın: 6.121,42 TL

6.121,42 TL 22 Ayar Bilezik (Gram): 5.800,87 TL

5.800,87 TL 18 Ayar Altın (Gram): 4.468,63 TL

4.468,63 TL 14 Ayar Altın (Gram): 4.620,21 TL

24 AYAR VE 22 AYAR GRAM ALTIN (1–10 GRAM) TABLOSU

Özellikle küçük ve orta ölçekli yatırım yapmak isteyenler için 1 gramdan 10 grama kadar altın fiyatları en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor.

Gram 24 Ayar Altın (TL) 22 Ayar Altın (TL) 1 6.121,42 5.800,87 2 12.242,84 11.601,74 3 18.364,26 17.402,61 4 24.485,68 23.203,48 5 30.607,10 29.004,35 6 36.728,52 34.805,22 7 42.849,94 40.606,09 8 48.971,36 46.406,96 9 55.092,78 52.207,83 10 61.214,20 58.008,70

22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI (GRAM BAZLI)

22 ayar bilezik, Türkiye’de hem yatırım hem de düğünlerde en çok tercih edilen altın türlerinden biridir. Gram arttıkça toplam fiyat da doğru orantılı olarak yükselir.

Bilezik Gramı Fiyat (TL) 1 Gram 5.800,87 5 Gram 29.004,35 10 Gram 58.008,70 20 Gram 116.017,40 30 Gram 174.026,10 50 Gram 290.043,50 100 Gram 580.087,00

18 VE 14 AYAR ALTIN NEDEN TERCİH EDİLİR?

18 ayar altın, daha çok şık ve günlük takılarda tercih edilirken, 14 ayar altın dayanıklılığı sayesinde uzun süreli kullanım için öne çıkar. Gram fiyatlarının daha düşük olması, bu ayarları erişilebilir kılar.

Güncel Gram Fiyatları

18 Ayar Altın: 4.468,63 TL

14 Ayar Altın: 4.620,21 TL

Gram altın kaç lira?

Güncel verilere göre 24 ayar gram altın 6.121,42 TL seviyesindedir.

22 ayar bilezik mi gram altın mı daha avantajlı?

Yatırım amaçlı alımlarda 24 ayar gram altın öne çıkarken, uzun vadeli ve fiziki kullanımda 22 ayar bilezik daha çok tercih edilir.

18 ayar ve 14 ayar altın yatırım için uygun mu?

Bu ayarlar genellikle takı amaçlıdır. Saf altın oranı daha düşük olduğu için yatırım yerine kullanım odaklı değerlendirilir.

Gram altın, 22 ayar bilezik ve 18-14 ayar altın fiyatları, altın piyasasını yakından takip edenler için kritik göstergelerdir. Güncel rakamlarla hazırlanan bu rehber sayesinde, ihtiyacınıza ve bütçenize en uygun altın türünü daha bilinçli şekilde değerlendirebilirsiniz.