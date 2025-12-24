Gram Altın Kaç Lira? 24 Aralık 2025 Güncel Gram Altın, Yarım Gram ve Bilezik Fiyatları

Gram altın fiyatı bugün, yatırımcıların ve altın alım–satımı yapanların en yakından takip ettiği başlıkların başında geliyor. 24 Aralık 2025 itibarıyla hem 24 ayar gram altın hem de 22 ayar altın gram fiyatı sınırlı düşüşlerle işlem görüyor. Aşağıda, sadece bugüne ait verilerle hazırlanmış güncel altın fiyatları tablolarını ve detaylı analizleri bulabilirsiniz.

24 ARALIK 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (TL/GR) – ANLIK GÖRÜNÜM

24 Aralık 2025 sabah saatleri itibarıyla gram altın fiyatı bugün verileri; alış–satış, yüzdesel değişim ve son güncelleme saatleri şöyle:

Ürün Alış (TL) Satış (TL) Değişim Son Güncelleme ALTIN (TL/GR) – 24 Ayar Gram Altın 6.190,69 6.191,56 -0,02% 09:41 22 Ayar Bilezik 5.689,74 5.761,28 -0,20% 09:40 Altın (ONS) 4.492,98 4.493,54 -0,09% 09:56 Altın ($/kg) 143.758,00 143.778,00 -0,08% 09:41 22 Ayar Altın TL/Gr 5.693,79 5.956,89 -0,17% 09:41 18 Ayar Altın TL/Gr 4.519,21 4.519,84 -0,02% 09:41 14 Ayar Altın TL/Gr 3.445,10 4.589,45 -0,15% 09:41

GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN: 24 AYAR 1 GRAM ALTIN NE KADAR?

24 Aralık 2025 itibarıyla 24 ayar gram altın fiyatı alışta 6.190,69 TL, satışta ise 6.191,56 TL seviyesinde bulunuyor.

Bu verilere göre, “24 ayar gram altın bozdururken ne kadar zarar edilir?” sorusunun bugünkü yanıtı yaklaşık 0,87 TL civarındaki alış–satış makasıdır. Bu fark, kuyumcuya ve işlem yapılan noktaya göre değişiklik gösterebilir.

YARIM GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ TL?

Yarım gram altın fiyatı, küçük yatırımcıların en çok aradığı kalemler arasında yer alıyor. 24 Aralık 2025 itibarıyla yarım gram altın için piyasada oluşan fiyat aralığı, gram fiyatına bağlı olarak yaklaşık 3750 - 4000 TL bandında şekilleniyor.

Yarım gram altın fiyatı; alınan kuyumcu, işçilik ve gün içi dalgalanmalara göre bu aralıkta değişebiliyor.

22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?

22 ayar bilezik fiyatı, hem yatırım hem de takı amaçlı alımlarda yoğun ilgi görüyor. 24 Aralık 2025’te 22 ayar bilezik gram satış fiyatı 5.761,28 TL seviyesinde bulunuyor.

Bu rakam, “en az zarar eden altın hangisi?” sorusuna yanıt arayanlar için 22 ayar bileziği yeniden ön plana çıkarıyor.

ALTIN FİYATLARI 2025 GÖRÜNÜMÜ

Gram altın fiyatı 2025 yılı boyunca; ons altın, döviz kuru ve küresel gelişmelerin etkisiyle dalgalı bir seyir izledi. 24 Aralık 2025 verileri, gram altın fiyatının yüksek seviyelerde tutunmaya devam ettiğini gösteriyor.

Özellikle “Gram altın fiyatı canlı” ve “Kuyumcu altın fiyatları” aramalarının artması, yatırımcıların anlık fiyat takibine verdiği önemi ortaya koyuyor.

Gram altın kaç lira?

24 Aralık 2025 itibarıyla 24 ayar gram altın satış fiyatı yaklaşık 6.191 TL seviyesindedir.

24 ayar 1 gram altın fiyatı ne kadar?

Bugün 24 ayar 1 gram altın alışta 6.190,69 TL, satışta 6.191,56 TL olarak işlem görüyor.

22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?

22 ayar bilezik gram satış fiyatı 24 Aralık 2025’te yaklaşık 5.761,28 TL’dir.

Yarım gram altın fiyatı kaç TL?

Yarım gram altın fiyatı, gram altın fiyatına bağlı olarak yaklaşık 3750 - 4000 TL bandında değişmektedir.

Gram altın kaç lira? sorusunun 24 Aralık 2025 için net yanıtı; 24 ayar gram altının 6.190 – 6.191 TL bandında işlem gördüğü yönündedir.

22 ayar bilezik ve yarım gram altın fiyatları da bu seviyelere paralel olarak şekillenmektedir. Altın piyasasını yakından takip edenler için bugünkü veriler, güncel ve net bir fiyat fotoğrafı sunmaktadır.