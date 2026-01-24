Gram altın kaç lira? 24 Ocak 2026 Cumartesi gram altın ve bilezik fiyatları (GÜNCEL)

Altın piyasalarını yakından takip eden yatırımcılar ve takı almayı planlayanlar bugün en çok “Gram altın ne kadar bugün?”, “Gram Altın ne kadar 22 ayar?” ve “bilezik kaç lira?” sorularına yanıt arıyor. 24 Ocak 2026 Cumartesi günü itibarıyla gram altın, ayarına göre farklı seviyelerden işlem görürken, bilezik fiyatları da gram ağırlığına göre değişiklik gösteriyor.

BUGÜN GRAM ALTIN NE KADAR?

Güncel verilere göre Gram Altın ne kadar, 24 ayar sorusunun yanıtı yatırımcıların odağında. Aynı zamanda gram altın grafik takibi yapanlar için ayar bazlı fiyatlar dikkat çekiyor.

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim Saat ALTIN (TL/GR) – 24 Ayar 6.944,72 6.945,51 %1,57 23:59 22 Ayar Bilezik (TL/Gr) 6.429,82 6.472,93 %1,28 07:58 18 Ayar Altın (TL/Gr) 5.069,64 5.070,22 %1,57 23:59 14 Ayar Altın (TL/Gr) 3.889,29 5.105,66 %1,35 08:57

GRAM ALTIN HESAPLAMA TABLOSU (24 AYAR)

Yatırımcıların en sık sorduğu sorulardan biri de 1 gram altın ne kadar sorusu. Aşağıdaki tabloda gram altın satış fiyatı baz alınarak farklı ağırlıklar hesaplandı.

Miktar Toplam Tutar (TL) 1 gram 6.945,51 2 gram 13.891,02 3 gram 20.836,53 5 gram 34.727,55 10 gram 69.455,10 20 gram 138.910,20 50 gram 347.275,50 100 gram 694.551,00 250 gram 1.736.377,50 500 gram 3.472.755,00 1 kilo (1000 gr) 6.945.510,00

BİLEZİK FİYATLARI: BİLEZİK KAÇ LİRA?

Takı alımlarında en çok aranan terimler arasında bilezik, bilezikçi, bilezik fiyatları ve bilezik gram fiyatı yer alıyor. 22 ayar bilezik fiyatı, gram ağırlığına göre aşağıdaki gibi hesaplanıyor.

Bilezik Ağırlığı 22 Ayar Bilezik Fiyatı (TL) 5 gram 32.364,65 10 gram 64.729,30 20 gram 129.458,60 30 gram 194.187,90 50 gram 323.646,50 100 gram 647.293,00 250 gram 1.618.232,50 500 gram 3.236.465,00 1 kilo (1000 gr) 6.472.930,00

Gram altın ne kadar bugün? 24 Ocak 2026 Cumartesi günü gram altın satış fiyatı 6.945,51 TL seviyesindedir. Gram Altın ne kadar 22 ayar? 22 ayar altın gram fiyatı 6.472,93 TL olarak işlem görmektedir. Yarım Gram Altın fiyatı ne kadar? Yarım gram altın, gram altın satış fiyatının yarısı baz alınarak hesaplanır. Bilezik kaç lira? Bilezik fiyatları gramına göre değişir. Örneğin 10 gram 22 ayar bilezik yaklaşık 64.729 TL seviyesindedir.

24 Ocak 2026 Cumartesi günü itibarıyla gram altın satış fiyatı ve bilezik altın gram fiyatı yatırımcıların ve takı alıcılarının yakın takibinde. Gerek bilezik gramı gerekse farklı gram altın seçenekleri, altın piyasasında karar verirken önemli bir rehber olmaya devam ediyor.