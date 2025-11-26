Gram Altın Kaç Lira? 26 Kasım 2025 Güncel Gram Altın Fiyatları

Altın fiyatları son günlerde yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Özellikle gram altın alış ve satış fiyatlarındaki dalgalanmalar, küçük ve orta ölçekli yatırımcıların yakından takip ettiği gelişmeler arasında yer alıyor. Peki, bugün gram altın ne kadar? 22 ayar altın ve 24 ayar (has altın) arasında fiyat farkı kaç TL? 1 gramdan 10 grama kadar altın fiyatı kaç lira ediyor? İşte 26 Kasım 2025 tarihli en güncel gram altın fiyat listesi, tabloyla detaylı hesaplamalar ve sık sorulan soruların yanıtları…

GÜNCEL GRAM ALTIN FİYATLARI – 26 KASIM 2025

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) Saat Gram Altın (24 Ayar) 5.686,90 5.687,67 0,93% 11:25 22 Ayar Altın TL/Gr 5.267,96 5.505,64 0,40% 11:26 18 Ayar Altın TL/Gr 4.151,44 4.152,00 0,93% 11:25 14 Ayar Altın TL/Gr 3.183,06 4.280,70 0,35% 11:26

Gram Miktarı Fiyat (TL) – Satış 1 Gram 5.687,67 2 Gram 11.375,34 3 Gram 17.063,01 4 Gram 22.750,68 5 Gram 28.438,35 6 Gram 34.126,02 7 Gram 39.813,69 8 Gram 45.501,36 9 Gram 51.189,03 10 Gram 56.876,70

22 AYAR VE 24 AYAR GRAM ALTIN ARASINDAKİ FİYAT FARKI

24 ayar gram altın yani has altın, yatırım amaçlı olarak en çok tercih edilen altın türüdür. 22 ayar altın ise bilezik, takı ve işçilikli ürünlerde kullanılır. Güncel fiyatlara göre 24 ayar gram altının satış fiyatı 5.687,67 TL iken, 22 ayar gram altının satış fiyatı 5.505,64 TL’dir. Bu da gram başına yaklaşık 182 TL fark olduğunu gösteriyor. İşçilik içeren ürünlerde bu fark daha da artabilir.

Altın Türü Satış (TL) Fiyat Farkı 24 Ayar Gram Altın 5.687,67 182 TL 22 Ayar Gram Altın 5.505,64

ALTIN YATIRIMI İÇİN EN ÇOK ARANAN TERİMLER

Gram altın bugün ne kadar?

Altın fiyatları ne olur?

22 ayar gram altın kaç TL?

Gram altında yükseliş devam eder mi?

Altın alınır mı, satılır mı?

Gram altın bugün kaç TL?

Gram altının satış fiyatı bugün 5.687,67 TL olarak işlem görmektedir.

22 ayar altın ile 24 ayar altın arasındaki fark nedir?

24 ayar altın saf altındır ve yatırım için kullanılır. 22 ayar altın ise takı ve bileziklerde tercih edilir, gram başına yaklaşık 180 TL fiyat farkı bulunur.

1 gram altın ne kadar, 10 gram altın ne kadar?

1 gram altın 5.687,67 TL iken, 10 gram altın 56.876,70 TL’dir.

Gram altın yükselişe devam edecek mi?

Küresel ons altın fiyatı, dolar kuru ve jeopolitik gelişmeler gram altının geleceğini belirlemektedir. Kısa vadede dalgalanmalar beklenebilir.

Gram altın fiyatları bugün yatırımcılar için önemli seviyelere ulaştı. Özellikle 1 gramdan 10 grama kadar yapılan hesaplamalar küçük yatırımcılar için yol gösterici nitelikte. 22 ayar ile 24 ayar altın arasındaki fiyat farkı ise hem işçilik maliyeti hem de saflık oranı nedeniyle dikkat çekici. Altın fiyatlarını düzenli takip ederek, doğru zamanda yatırım yapmak büyük avantaj sağlayabilir.