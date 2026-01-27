Gram altın kaç lira? 27 Ocak 2026 Salı gram altın ve bilezik fiyatları (GÜNCEL)

Dün rekor kıran altın ve gümüş fiyatları, gelen düzeltme hareketiyle birlikte kısa süreli bir geri çekilme yaşadı. Ancak değerli metaller bu sabah yeniden yükselişe geçti. Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası Fed’e çevrilirken, gram altın fiyatı ve bilezik fiyatları yatırımcıların ve vatandaşların en çok merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor.

Bugün başlayacak olan yılın ilk Fed toplantısı yarın sona erecek. Fed’in yarın faizi sabit tutması beklenirken, Fed Başkanı Jerome Powell’a açılan soruşturma ve Fed yöneticisi Lisa Cook’un görevden alınma girişimleri gibi gelişmeler, Fed’in bağımsızlığına yönelik tartışmaları artırıyor. Bu belirsizlik ortamı ise gram altın, 22 ayar bilezik ve ons altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

GRAM ALTIN NE KADAR BUGÜN?

“Gram Altın ne kadar?”, “1 gram altın ne kadar?”, “Gram altın satış fiyatı kaç TL?” gibi sorular 27 Ocak 2026 Salı günü en çok aranan konular arasında yer alıyor. İşte güncel altın fiyatları:

Altın Türü Alış Satış Değişim (%) Saat ALTIN (TL/GR) 7.087,08 7.087,96 %0,59 08:48 22 Ayar Bilezik 6.646,84 6.702,84 %0,60 08:47 Altın (ONS) 5.086,54 5.087,16 %0,64 09:03 Altın ($/kg) 162.514,00 162.534,00 %0,50 08:48 Altın (Euro/kg) 193.211,00 193.234,00 %0,50 08:48 18 Ayar Altın (TL/Gr) 5.173,57 5.174,21 %0,59 08:48 14 Ayar Altın (TL/Gr) 4.011,27 5.256,65 %0,51 08:48

GRAM ALTIN KAÇ TL? FARKLI AĞIRLIKLARA GÖRE GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın yatırımcıları için 1 gram altın ne kadar sorusu kadar, toplu alımlarda fiyatların nasıl şekillendiği de büyük önem taşıyor. İşte 1 gramdan 1 kiloya kadar gram altın fiyat tablosu:

Ağırlık Fiyat (TL) 1 Gram 7.087,96 5 Gram 35.439,80 10 Gram 70.879,60 20 Gram 141.759,20 50 Gram 354.398,00 100 Gram 708.796,00 250 Gram 1.771.990,00 500 Gram 3.543.980,00 1 Kilo 7.087.960,00

BİLEZİK KAÇ LİRA? 22 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATI

“Bilezik kaç lira?”, “Bilezik fiyatları bugün ne kadar?”, “Bilezik gram fiyatı” ve “Altın bilezik gramı” aramaları da günün öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. 22 ayar bilezik fiyatı gram bazında yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Bilezik Ağırlığı Fiyat (TL) 5 Gram 33.514,20 10 Gram 67.028,40 20 Gram 134.056,80 30 Gram 201.085,20 50 Gram 335.142,00 100 Gram 670.284,00 250 Gram 1.675.710,00 500 Gram 3.351.420,00 1 Kilo 6.702.840,00

ALTIN FİYATLARINI FED VE KÜRESEL BELİRSİZLİKLER NASIL ETKİLİYOR?

Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentiler, ons altın ve gram altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Faizin sabit tutulması beklentisi altını desteklerken, Fed’in bağımsızlığına yönelik tartışmalar piyasalarda güven arayışını artırıyor. Bu durum, gram altın ve bilezik fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerin sürmesine zemin hazırlıyor.

Gram altın bugün ne kadar?

27 Ocak 2026 Salı günü gram altın satış fiyatı 7.087,96 TL seviyesindedir.

22 ayar bilezik kaç lira?

22 ayar bilezik gram satış fiyatı 6.702,84 TL olarak işlem görüyor.

1 kilo altın kaç TL?

1 kilo gram altın fiyatı 7.087.960 TL seviyesinde bulunuyor.

Gram altın fiyatları yükselir mi?

Fed politikaları ve küresel belirsizlikler devam ettikçe, gram altın fiyatlarında dalgalı ancak güçlü seyrin sürmesi bekleniyor.

27 Ocak 2026 Salı günü gram altın, 22 ayar bilezik ve ons altın fiyatları, küresel gelişmelerin etkisiyle yeniden yükseliş eğilimine girdi. Fed toplantısından çıkacak mesajlar, önümüzdeki günlerde altın fiyatlarının yönünü belirlemede kritik rol oynayacak. Gram altın kaç lira, bilezik kaç lira sorularının yanıtı ise piyasaların nabzını tutmaya devam edecek.